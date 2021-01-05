源自賽道，犇於公路全新Lamborghini Huracan STO旋風抵臺

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Lamborghini Huracan STO，其中的STO意即 Super Trofeo Omologata，如名所示，代表可合法行駛於一般道路環境的專業賽車。理念源自Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門自主研發的統規賽車Huracan Super Trofeo EVO，以及Huracan GT3 EVO賽車，為賽道極端操駕而調校，並為行駛於公路而生。
遵循品牌型隨機能的設計理念，Huracan STO 極具辨識度的嶄新外觀，賦予其因應賽車運動所需的卓絕空力性能與剽悍的駕駛動態表現。Lamborghini R&D 研發部門全新打造的Cofango 碳纖維一體式車頭，靈感源於品牌傳奇車款 Miura和 Sesto Elemento，將前箱蓋 (Cofano) 以及與前保險桿相連的前葉子板 ( Parafango ) 合為一體式部件，大幅減輕車身重量，同時提升賽事中維修效率及零件更換時間。創新的車頭設計，包含車頭中央進氣口、分流器及側導流襟翼等，將進氣效率最大化，並全面優化空氣力學效率，產生更好的下壓力，同時有助散熱，提升引擎效能表現。
車尾設計同樣昭示著無懈可擊的空氣動力系統。取於Super Trofeo EVO的新型後葉子板在減少迎風面積並降低風阻的同時，提升尾部下壓力，增進車輛整體空力效益；位於葉子板上的NACA進氣口，以更短的進氣通道為引擎室導入氣流，可減少30% 的靜壓力損失。重新設計的引擎蓋整合車頂進氣口，提升引擎冷卻效力，車頂進氣口造型往車尾延伸，形成彷若鯊魚鰭的中央背鰭設計，有助於提升車輛高速行駛及進彎時的穩定性，進一步優化整體動態性能。可調節式尾翼，可依據不同駕駛條件進行三段調整，以達到最合適的空力平衡狀態。
流暢的車身線條與精密的空力設計，使Huracan STO 擁有同級距後驅車型中，難望項背的絕佳下壓力與傑出空力平衡數據；整體表現與Huracan Performante 相較之下，達到下壓力增加53%，整體空氣力學效率提升37%的優異成果。
Huracan STO外觀鈑件超過75%使用碳纖維材質打造，並將繁複的結構以一體式製法呈現，使整體設計風格更具一致性，更可藉由減少鈑件固定點來降低車重。Lamborghini’s R&D 研發部門發揮其輕量材質研發優勢，借助航太工業的碳纖維「三明治」構造技術應用於後葉子板設計，使車輛在保持相同結構剛性的同時，減少25%的碳纖維材料使用。為成就極致輕量化，此車款採用的更輕量的前擋玻璃材質，配備強度重量比更高的鎂合金輪圈，使 Huracan STO 整體相較於 Huracan Performante 減輕車重多達43公斤，達到1,339公斤的極輕車身淨重。鎂合金輪圈並可視車主需求選配一般道路使用或賽道屬性的Bridgestone Potenza 專屬特製胎。
源於熱血純粹的賽道，Huracan STO採以品牌經典的後輪驅動設定，搭載 5.2升 V 型 10 缸自然進氣引擎，於 8,000 rpm 時可輸出最大馬力 640 hp，並於 6,500 rpm 時達到 565 Nm 扭力峰值；靜止加速至時速 100 公里僅需 3 秒，極速則可達 310 公里/小時。
深入探究 Huracan STO 純正賽道DNA，更寬的輪距、賽道化的懸吊系統、重新調校的防傾桿，以及LMR 2.0主動式電磁懸吊系統，讓Huracan STO在體現賽道激情的同時，兼顧舒適的道路駕駛體驗。專為因應賽道極端駕駛環境調校的動力心臟，帶來更真實的油門反饋，激烈操駕時，當引擎轉速拉至最高，澎湃動人的排氣聲浪宛如親臨賽場般動懾人心。
Huracan STO標配有專為賽道環境所調校的後輪轉向系統，更直接、靈敏的轉向比例使車主充分感受道路與車輛的完美連結，在每一個彎道皆能獲得迅敏的回饋，達到最佳的彎道表現。汲取Lamborghini 成功的賽車運動經驗與成果，Huracan STO 承襲全方位尖端技術結晶，能夠更敏捷穩定地駛過彎道，並在出彎時獲得最大抓地力，完美詮釋制宰賽場的關鍵實為彎道表現實力而非直線加速力。
Lamborghini於賽車運動的傑出成就在Huracan STO的煞車系統可見一斑。移植F1賽車的材料科學和專業知識，Brembo CCM-R煞車系統具備絕佳耐久性，導熱性相較傳統CCB碳纖維陶瓷煞車碟盤提高4倍，抗壓性增加60%。位於Cofango 碳纖維一體式車頭下方的進氣通道，有效增強前煞車冷卻效能，使車輛整體煞車性能更加強勁有力，應對賽道駕駛等各類極端駕控條件的挑戰易如反掌。
向來勇於挑戰極限的Lamborghini，為Huracan STO打造了三種全新ANIMA動態模式選擇，並延續首見於 Huracan EVO 車款的LDVI（Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata）車身動態整合系統，可預測並依據駕駛行為和需求，即時調控車輛各項動態表現，面對不同類型的駕駛模式，給予相應的輔助設定，讓駕駛者可放膽感受前所未有的動態駕馭體驗。
做為以提供極致駕馭快感的頂級公路賽車，Huracan STO以STO、Trofeo和Pioggia三種全新駕駛模式展現熱血純粹的賽車精神，駕駛者僅需透過方向盤下方的ANIMA動態模式選擇器即時切換，即可輕鬆調整三種不同模式：STO模式適用於一般公路駕駛並提供彎道駕控的無限樂趣；啟動專供熱血車手挑戰賽道乾地駕馭極限的Trofeo模式，LDVI中央控制系統可確保在乾燥路面的激烈操駕中，車輛的扭力分配及循跡控制皆發揮最佳效能，搭以全新BTM（Brake Temperature Monitoring）煞車溫度監測系統，隨時隨地掌握煞車系統工作溫度狀態及耗損管理，讓駕駛者無論是在直線加速亦或是挑戰單圈計時成績，皆能達到出類拔萃的傑出表現。Pioggia模式，如同其義大利文含意，專為雨天探索濕地駕駛樂趣而設，針對扭力分配、ABS系統、懸吊和循跡控制等特別調校，配載的後輪轉向輔助及LDVI系統提供精準預測與設定調節，確保在不同抓地力條件的路面仍有出色的操駕表現。
強悍的動力心臟、極致輕量化材質、卓爾不凡的空氣力學與賽車工程設計，全新 Lamborghini Huracan STO為每一次犇馳皆帶來赛道駕駛般的極限操駕感受。
Huracan STO內裝設計與靈動輕巧的車身更顯相得益彰。猶如賽車駕駛座艙，車內配備防滾架與四點式安全帶與可收納賽車安全帽的前置物空間；碳纖維材質可見於車內多處，包含：碳纖維賽車座椅、取代傳統腳踏墊的碳纖維腳踏墊以及帶有車門開關的全碳纖維車門內飾板等。採用鈦合金材質打造而成，Lamborghini與技術合作伙伴 Akrapovič 共同研發的防滾架，相較傳統不銹鋼材質重量減輕達 40%，釋放Lamborghini Huracan STO 自賽道而生的純粹DNA。
駕駛艙另一重要特點為Huracan家族車系極具創新的8.4 英寸 HMI 觸控式螢幕，多點觸控功能使駕駛只需輕觸螢幕，便可透過此高度整合的界面即時掌控駕駛模式、LDVI 車身動態整合系統、胎壓、煞車溫度等車輛動態。同樣可由觸控式螢幕控制的遙測系統，可針對遙測資料進行即時記錄，並可透過車主專屬的Lamborghini UNICA手機應用程式進行數據分析。
令人激賞的外觀色彩以及內裝搭配向來是 Lamborghini 車款著名的特色。首部正式亮相的Huracan STO以鮮明奪目的Blu Laufey 藍和 Arancio California橘個性化配色塗裝展現極致動感的賽車本色；演繹源於 Huracan Super Trofe賽車的自由靈魂。如同所有品牌車輛，車主可透過全方位的Ad Personam頂級客製化服務，以義式極致工藝精細且無限的訂製範圍，精雕細琢車輛的每吋細節，形塑獨具真我的Huracan STO。
從賽道駛向公路，全新Lamborghini Huracan STO由Lamborghini R&D研發部門、 Lamborghini Squadra Corse 賽車運動管理部門以及Lamborghini Centro Stile設計中心聯袂打造，純正賽道屬性不僅能於賽道封閉場地一展身手，尖端科技與強悍動力性能，讓飛馳於道路更顯激情，敬邀熱血愛好者，與我們一同犇於道路，御風沸騰。