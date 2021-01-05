設計的靈魂在於感動消費者，Audi A5 Sportback 絕美亮相

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Audi A5 Sportback 車身外觀絕美的造型曲線，完整融入四環新世代家族設計語彙的精髓，呈現出更迷人且優雅的運動美學，從2007年第一代A5 Sportback 問世以來就依循著以設計為優先的傳統，透過將運動取向與修長車身線條等兩個元素完美結合，成功為A5 Sportback 車系形塑出迷人的外觀輪廓與身段，比例適中的車身尺碼搭配出眾設計，讓這部美形跑旅於初登場便打動消費者的心，而Audi 旗下Four-door Coupe 車款自此也在汽車設計領域樹立起標竿地位。
2016年Audi 發表全新第二代A5 Sportback 更將動感美學設計發揮得淋漓盡致，以更為流暢的設計筆觸，揉合1984年Audi Sport quattro 賽車的熱血競速基因，除了向這部經典車款致敬，同時再創Four-door Coupe 運動跑旅車款造型設計的新巔峰。從車頭開始採用Singleframe 大型單體式格柵設計盾形水箱護罩，運用更寬扁的造型及蜂巢狀網格圖案，搭配兩側面積擴增的進氣口，為車頭挹注強烈的運動跑旅氣勢，引擎蓋上刻劃出四條搶眼的鈑件摺線，自水箱護罩上緣向後方延伸並與兩側葉子板接合，而採用Matrix 矩陣式 LED 技術的極光頭燈組和極線 LED 識別燈，則是共同建構出先進的照明設計。
車側身段絕對是Audi A5 Sportback 最讓人難以抗拒的角度，融合雙門跑車的線條曲線設計，運用修長水平線條劃出一道貫穿車側的腰線，打造其四門Coupe 的絕美外型。而此一設計概念同樣主導著A5 Sportback 的內裝設計，大型MMI觸控顯示屏幕設置於同樣採用水平線條為主架構的中控台儀表上，並設計成略為偏向駕駛座的角度，以強調其駕駛導向訴求，沒有過多複雜的按鍵設計與繁瑣線條，透過功能強大的車載整合系統打造智慧化車室環境，完美兼顧整體設計美學。
全新2021年式The new Audi A5 Sportback 首次登場亮相，以更具跑格魅力的樣貌搭配搶眼塗裝，即將再次透過設計的靈魂感動消費者。即刻與The new Audi A5 Sportback 安排一場絕美邂逅，您也可以羨煞眾人目光！敬邀蒞臨全台Audi 授權展示中心試駕及賞車，更多詳細資訊敬請造訪台灣奧迪官網，亦可透過車款線上客製化體驗，從外觀與配件由您自由搭配，打造專屬於您的個人Audi。
【2021年式Audi A5 Sportback售價表】
| Audi A5 Sportback
| 建議售價
| Audi A5 Sportback 40 TFSI
| 230萬元
| Audi A5 Sportback 40 TFSI S line
| 246萬元
| Audi A5 Sportback 45 TFSI quattro S line
| 293萬元