郭董電動車版圖再擴大，富士康出手拯救Byton力拼明年量產上市

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隨著科技進步與汽車方向轉型，現今汽車已搭載許多電子配備系統，未來也只會加入更多電子3C配備並朝電動發展，而仰賴許多電子科技讓汽車變得更複雜且先進，但似乎也降低進入汽車領域門檻，Tesla便是由3C科技業轉為電動車的最佳例證，此外Apple也宣布推出電動車，當然中國近幾年也增加許多進軍電動車新創公司，然而看似簡單但實際卻暗藏諸多技術及需有龐大資金當支柱，因此不少公司在燒完錢或募不到經費後就宣告退場，Byton便是其中之一。
Byton於2017年推出電動概念車，但說的容易實際運作卻並非想像中簡單，Byton至今不僅並未實踐量產計畫，甚至2020年遇上肺炎疫情讓原本已有財務危機的Byton終於不堪負荷，於2020年6月宣布停止營運，但日前則有消息指出富士康對Byton伸出援手注入2億美元資金，但後來富士康表示和Byton合作僅提供製造技術、營運管理和產業資源，但不管是否有金援注入，其目的都是要協助Byton盡快推動電動車上市。
先不論富士康加入能否救活Byton，富士康其目的實際是在替自身電動車鋪路，關於電動車鴻海早在2019年就表示未來發展趨勢除自動駕駛，電動車亦是重要項目，因此2020年初鴻海便宣布與FCA和裕隆分別成立合資公司，藉以晉身成電動車集團一份子推動電動車發展。除了開發電動車鴻海欲成為擔任電動車製程重要供應角色，對此先前鴻海也發表MIH電動平台，提供軟硬體平台供開發者使用，藉以降低進入電動產業門檻，倘若一切發展如願順利，屆時鴻海便可能成為電動車界的Android。