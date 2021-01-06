奇怪、不奇怪，都惹人愛─Nissan Juke駕趣享樂版試駕

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全新引進的Juke，在外型輪廓上大致與前代相彷，還是以跑車加上SUV的概念去設計，但藉由線條與車頭與車尾造型的改變，讓整輛車變得順眼許多，不再有前一代的強烈突兀感，車頭部分家族語彙V-motion 2.0水箱護罩，搭配最具特色的分離式頭燈組，上緣飛翼狀LED日行燈與水箱護罩兩側相連，圓形頭燈組則被保留，但燈內Y字形LED排列則是全新特色，車側則保持原來的大曲度鈑件線條，不僅肌肉感足，也讓光影層次更為分明，最後來搭配19吋大尺碼輪圈，都讓它霸氣外顯，整輛車唯一相對不那麼搶眼，比較中規中矩的大概就是車尾設計了，但搭配協調感還是很好，也是讓Juke讓更多人可以接受的主因之一；面對新Juke，原本喜歡它的人，覺得它仍舊有自己的特色，原本不喜歡的人變得可以接受許多，而這樣的討喜程度也反應在銷售上，新Juke在上市前就已展開預售，接著上市至今不到一個月，首批300輛已經快被訂完，以一款風格如此強烈的新車，以及強敵環伺下，能有此表現可說相當不容易。
進入車內，整體設計大幅改變，不像外型還可看見一些前代的影子，中控台用上了當前最流行的獨立置中觸控螢幕為主軸的設計，中央則是承襲GT-R跑格三環式出風口，再以曲線向兩側延伸，壓低了中控台上緣高度，讓視野更為開闊，也消除了前一代車款中控台的臃腫感，視覺上清爽許多。
而在本次試駕的頂規「駕趣享樂版」上的另一個焦點是，搭載同級唯一的BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響系統，除了配置在傳統A柱下方與前車門板下緣的喇叭外，最特別的就是在雙前座座椅的頭枕兩側各設了兩組、共四支喇叭，這組平行於耳朵邊的喇叭，聽起來效果很像將耳機掛在耳後，使音樂迴盪在耳邊，達到環繞效果，有種前所未有過的聆聽效果，要說聽起來厲不厲害，只能說我還不夠專業，分得這樣的音場效果是好或是壞，但真的很特別就是了。
此外，新Juke藉由車身尺碼加大與增加軸距長度，車內空間明顯提升不少，加上視野開闊度也增加，徹底改善過去車內的侷促感與壓迫感，也是新Juke戰力提升的重要項目之一，就連行李廂基礎容積也有到422L，已經是達到中型掀背車的水準了。
新Juke的另一個改款重點，就是全面搭載1.0升渦輪增壓三汽缸引擎，初期以單一規格動力取代上一代車款搭載的1.6升自然進氣與渦輪增壓引擎，也迎合當前的動力配置潮流；而該具1.0升渦輪增壓三汽缸引擎，在帳面數據水準]上大約與前代1.6升自然進氣引擎相當，可輸出116.9ps/5250rpm最大馬力，以及20.4kgm/1750~3750rpm最大扭力〈超增壓〉，同時變速系統也由CVT變速箱改七速為DCT雙離合器自手排變速箱，動力傳遞更為直接，不過整體來說，畢竟排氣量僅999c.c.，加上車重不輕，引擎低轉速時的動力勁道還是稍嫌不足，引擎轉速必須拉過2000rpm才會有比較充裕的力道，而且變速系統雖有設置方向盤換檔撥片，但卻未有純手排模式，因此駕駛控制檔位的自主性較低，無法有要利用檔位來維持轉速與動力。
雖然動力不算突出，但在操控上卻有非常亮眼的表現，此代Juke採用Renault-Nissan聯盟共同開發的全新CMF底盤，整體懸吊設定保有一定的韌度，軟硬適中，轉向精準度與穩定性都相當高，讓Juke成為一輛底盤設地強過動力的車款，因為底盤強度夠，動力也不那麼猛爆，加上配置19吋的胎圈組，所以在山路中行駛，幾乎可僅用油門來控制車速，出彎時也不用擔心油門給過頭，會有過度猛暴的動力湧現，整體下來可以保持不低的平均速度，硬是要卯起來跑，還未必會跑出一些更強調性能的車款，在眾多CUV中算是頗有駕駛樂趣的一款。
在外型變得更討喜後，全新Juke仍然是同級車中最獨具特色的一款，依舊適合想與眾不同的朋友選購，在動力與價格也隨之挑整後，整體競爭力算是不錯，首波銷售也相當亮眼，接下來只要進車時程不受疫情影響，新Juke應該可有不錯的銷售表現。
| Nissan Juke駕趣享樂版
| 長寬高(mm)
| 4210x1800x1593
| 軸距(mm)
| 2636
| 車重(kg)
| 1285
| 引擎型式
| L3 Turbo
| 排氣量(c.c.)
| 999
| 最大綜效馬力(hp)
| 116.9
| 最大綜效扭力(kgm
| 20.4(超增壓)
| 變速系統
| 七速雙離合器自手排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 225/45R19
| 平均油耗(km/l)
| 17.6
| 售價(萬元)
| 98.9