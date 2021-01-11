疑機票滯銷被改航班！印尼5口之家開心出遊 竟踏不歸路
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-11 08:07:19
印尼廉價航空「三佛齊航空」（Sriwijaya Air）一架波音737-524型客機，9日下午1時56分左右從雅加達機場起飛不久即失聯，當天晚間被證實已墜毀，機上62人仍在搜救中，不過由於搜救單位10日找到機身殘骸及疑似人體屍塊，乘客們恐怕是凶多吉少。外媒報導稱，有個5口之家原本不是搭乘該架航班，但疑似因機票滯銷被臨時改班次，不想竟就此踏上不歸路。
根據《半島電視台》報導，印尼一名民眾尤迪（Yudi Qurdani）向媒體透露，他的叔叔托尼（Toni Ismail）、阿姨盧哈瓦蒂（Rahmawati）、表親拉蒂（Ratih Windania）、外甥阿塔爾（Athar Rizki Riawan）、４歲外甥女尤姆娜（Yumna Fani Syatuzahr），日前一起去爪哇島（Java）的萬隆（Bandung）旅遊，原預計9日上午搭機返家，卻出現插曲。尤迪表示，叔叔一家原本是購買NAM航空（NAM Air）9日上午7時返回坤甸（Pontianak）的機票，不過前一天卻收到航空公司通知，聲稱航班已改為下午1时30分出發，而且還是三佛齊航空的飛機。
班機墜毀的噩耗傳出後，尤迪在印尼國家搜救局公布的照片中看到一件粉紅色的兒童T恤，認為這就是4歲尤姆娜的衣服：「她經常穿它，所以當我們在電視上看到它時，立刻就認出它了，我們80%確信這就是她的T恤。」尤迪質疑，NAM航空是因為機票銷售狀況不理想，從而合併航班，安排顧客改搭較晚出發的SJ182班機，叔叔一家才會因此遭逢死劫。除了尤迪，尚有許多乘客的家屬正心急地等待，比起追究事故責任，此刻他們更希望迎來的是親人生還的消息。