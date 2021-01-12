Lazzarini以「螃蟹」為名，推出單價破8億台幣之雙船體水陸兩用豪華遊艇概念！

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Lazzarini所設計之以拉丁語螃蟹「Pagurus」為名的水陸兩用遊艇，就是希望它可以像螃蟹般，直接自海上游著游著就走上岸，但以外觀來看「Pagurus」比許多雙船體遊艇前衛許多，並在船頂設置了許多太陽能板用來收集船隻所需用電，以及同樣也具有豪華客廳、臥鋪、大面積的景觀窗等遊艇必備設置；但玄機就在雙船體下方，設置有四組各21英尺〈約6公尺〉的螺旋驅動體，可在遊艇接近沙灘時，往下衍伸而出，並各由一具可輸出440hp的引擎驅動，讓遊艇可以直接開上沙灘，最特別的是在中央船體中還設計了一組升降梯，可將Tesla的皮卡Cybertruck、兩輛沙灘車等車輛，以及水上摩托車或小艇直接升上船艙中，或自船艙中降下至地面或海面，讓船主可以延伸玩樂旅途。
至於在海上，則是靠兩具各有900hp的柴油引擎驅動，在海上之最高船速可達25節〈約46km/h〉，另外也可以靠電力驅動，無聲無息的在海上漫遊。只是這艘螃蟹遊艇，還屬於在設計概念階段，是否會真的有船廠採用此設計並投產，就還是得看有沒有多金買家有興趣購買了，而代價大約會是3000萬美金，也就是大約新台幣8.4億，此外，如果您不需要炫麗的螺旋驅動登陸功能，而是單純系歡這艘「Pagurus」的外型，也可以用800萬美金〈約折合新台幣2.24億元〉，購買改以碳纖維打造船體〈原版為鋼造船體，以剛硬外殼代表螃蟹的硬殼〉，具備水噴射系統的輕量化版本，最高船速可提升至32節〈約59km/h〉。