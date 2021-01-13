年菜去餐廳吃比較好？眾人秒抖出「暗黑內幕」：你以為嗎

剩不到一個月就要過年了，不少婆媽都已經開始煩惱年菜該準備什麼好料，對此，也有一名女網友表示，公婆居然為了年菜在吵架，婆婆想上餐館吃，公公想叫冷凍年菜就好，倆人為此吵翻天也讓她相當煩惱，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在PTT以「公婆連年菜都可以吵架」為題發文，表示每年過年她都會和婆婆討論年菜的菜單，基本上佛跳牆跟烏魚子都是固定班底，其他菜色就是紅燒蹄膀或海鮮。

▲一名網友在PTT發文。 （圖／翻攝自PTT）

她也提到，自己思考過後，還是站在婆婆這邊比較多，「冷凍的年菜加熱真的會好吃嗎？但如果不用煮了又很心動，不知道大家有沒有買過外送的年菜，求心得建議」。





貼文一出，引起熱議，有些網友表示「冷凍年菜吃了幾次都覺得不優，方便而已」、「冷凍的要挑一下」、「冷凍年菜很看運氣…前幾年買了某美食節目的整桌年菜，結果超難吃」、「都要花錢了，幹嘛還要自己熱菜，自己洗碗整理」。





不過也有網友抖出「暗黑內幕」，認為買冷凍年菜加熱，其實和餐廳吃的差異不大，因此不如在家自己熱就好「年菜加熱和餐廳現場吃，我覺得差不了多少」、「這時候上館子吃也是吃加熱的」、「妳以為過年去餐廳會是現煮的嗎」、「年節餐廳都滿桌，內場拚出菜，我不覺得品質會多細緻」。（編輯：郭佩蓉）