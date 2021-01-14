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PBGN 聯盟第二款綠牌電車！PGO Ur2 Plus 58,980 元起上市

2GameSome - 有車賞

2021-01-14 03:25:01

PBGN 聯盟第二款綠牌電車！PGO Ur2 Plus 58,980 元起上市
▲ PBGN 聯盟第二款綠牌電車！PGO Ur2 Plus 58,980 元起上市
身為 PBGN 電動車聯盟旗下成員 PGO 摩特動力，於 1 月 13 日當天推出自家品牌旗下第二款電動機車 Ur2 Plus，更是聯盟中繼 Gogoro VIVA 之後，第二款綠牌電動機車。Ur2 Plus 立基 Gogoro VIVA 基礎，導入 PGO 設計元素後，打造出「巧有實力 不容小覷」的可愛魅力，建議售價從新台幣 58,980 元起上市（不含領牌費 / 補助 / 牌險）。
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知名女賽車手 Iris 也來親身分享 Ur2 Plus 的可愛魅力。
知名女賽車手 Iris 也來親身分享 Ur2 Plus 的可愛魅力。
Ur2 Plus 外型以蛋殼般的圓潤線條設計，搭載 Class-C LED 直射式魚眼頭燈，車頭兩旁方向燈呼應下方U型曲線，膽展現「微笑」之意。搭載 LCD 大液晶螢幕，較同級車螢幕大上 38%，並有 PGO 獨家彩蛋，螢幕開啟或關閉時儀表上時速會變成人眼般，分隔線條更猶如一絲微笑，可愛互動設計頗有療癒之效。
73cm 低座著點的座墊下置物空間設有 QC 3.0 USB 充的充電插孔，並採用智慧卡片以感應式解/上鎖車輛，更顯便利。

Ur2 Plus 同樣搭載 GH1 鋁合金輪轂馬達，提供 4.02hp/500rpm 最大馬力的平穩舒適動力輸出，搭配 82kg 輕量級車重，加速表現輕快易駕馭。底盤採用 MAXXIS 電動車高興能輪胎與10吋鋁合金輪圈，以及前後雙碟與 CBS 連動式煞車系統，制動力不因車身小巧而有所打折。

僅有 82kg 車重與超省力中柱設計，相當適合女性騎士騎乘，媽媽騎車載小孩更是相當適合！
僅有 82kg 車重與超省力中柱設計，相當適合女性騎士騎乘，媽媽騎車載小孩更是相當適合！
LCD 大液晶螢幕於開啟時會展現類似人臉微笑的可愛模樣。
LCD 大液晶螢幕於開啟時會展現類似人臉微笑的可愛模樣。
座墊下置物空間設有 QC 3.0 USB 充的充電插孔。
座墊下置物空間設有 QC 3.0 USB 充的充電插孔。
即日起至門市預購 Ur2 Plus 可享有早鳥優惠價，預購時間至 2021 年 1 月 31 日止，早鳥優惠如下：
  • PGO 原廠加碼購車金 5,000 元。
  • 超值原廠優惠精品組合（總價 7,200 元）
  1. PGO精品後扶手
  2. PGO精品掛鉤
  3. PGO原廠歐風安全帽
如果購車刷 PGO 華南聯名卡可享 24 期零利率以外，繳交 Gogoro Network 電池資費還可獲得最高 8% 回饋。中國信託卡友則可享 30 期零利率。相關產品資訊請參閱 PGO 電動車官網或親洽全省 PGO 直營經銷門市。
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