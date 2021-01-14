▲ PBGN 聯盟第二款綠牌電車！PGO Ur2 Plus 58,980 元起上市

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Ur2 Plus 外型以蛋殼般的圓潤線條設計，搭載 Class-C LED 直射式魚眼頭燈，車頭兩旁方向燈呼應下方U型曲線，膽展現「微笑」之意。搭載 LCD 大液晶螢幕，較同級車螢幕大上 38%，並有 PGO 獨家彩蛋，螢幕開啟或關閉時儀表上時速會變成人眼般，分隔線條更猶如一絲微笑，可愛互動設計頗有療癒之效。
73cm 低座著點的座墊下置物空間設有 QC 3.0 USB 充的充電插孔，並採用智慧卡片以感應式解/上鎖車輛，更顯便利。
Ur2 Plus 同樣搭載 GH1 鋁合金輪轂馬達，提供 4.02hp/500rpm 最大馬力的平穩舒適動力輸出，搭配 82kg 輕量級車重，加速表現輕快易駕馭。底盤採用 MAXXIS 電動車高興能輪胎與10吋鋁合金輪圈，以及前後雙碟與 CBS 連動式煞車系統，制動力不因車身小巧而有所打折。
即日起至門市預購 Ur2 Plus 可享有早鳥優惠價，預購時間至 2021 年 1 月 31 日止，早鳥優惠如下：
- PGO 原廠加碼購車金 5,000 元。
- 超值原廠優惠精品組合（總價 7,200 元）
- PGO精品後扶手
- PGO精品掛鉤
- PGO原廠歐風安全帽