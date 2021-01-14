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上白石萌音「離婚」佐藤健　戀愛對象換成長官帥弟！

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-01-14 17:34:19

▲上白石萌音（左）在《戀愛可以持續到天長地久》與佐藤健配對獲得支持；在新作《Oh My Boss!戀愛放別冊》將與玉森裕太譜戀曲。（圖／戀愛可以持續到天長地久、Oh My Boss!戀愛放別冊 IG）
▲上白石萌音（左）在《戀愛可以持續到天長地久》與佐藤健配對獲得支持；在新作《Oh My Boss!戀愛放別冊》將與玉森裕太譜戀曲。（圖／戀愛可以持續到天長地久、Oh My Boss!戀愛放別冊 IG）
2020年初由佐藤健、上白石萌音主演的日劇《戀愛可以持續到天長地久》轟動亞洲，《戀愛》製作團隊再攜手上白石萌音，推出新劇《Oh My Boss!戀愛放別冊》，找來菜菜緒、玉森裕太、間宮祥太朗等人參演，上白石萌音的對象從「老公」天堂醫生（佐藤健 飾）換成長官弟弟玉森裕太，2人第一集就有甜蜜互動，收視率開出11.4％成績，與《戀愛可以持續到天長地久》完結篇的15.4％只有4％差距，人氣不容小覷。 
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以下有劇情透露，慎入 
▲劇中，菜菜緒（左二起）與上白石萌音、玉森裕太關係微妙。（圖／friDay影音）
▲劇中，菜菜緒（左二起）與上白石萌音、玉森裕太關係微妙。（圖／friDay影音）
《戀愛放別冊》故事講述追求平凡生活的鈴木奈未（上白石萌音 飾），為了從小暗戀到大的青梅竹馬日置健也（犬飼貴丈 飾），決定鄉下北上到東京找工作，應徵出版社的備品管理部，卻意外被時尚雜誌部副總編輯錄取，變成總編輯寶來麗子（菜菜緒 飾）的貼身打雜小妹，更與她的弟弟寶來潤之介（玉森裕太 飾）邂逅，寶來潤之介漸漸被鈴木奈未的純真吸引。 

首集中，上白石萌音到東京求職，橋上不慎坐下油漆未乾的椅子，眼看面試時間逼近，寶來潤之介帶她到服飾店買衣服，解救她俗氣的穿搭。上白石萌音最後未如願錄取備品管理部，卻因為時尚裝扮被編輯部副總編相中，成功進入出版社工作，擔任總編輯菜菜緒的小妹。 總編輯菜菜緒是全球知名的時尚人物，肩負重任將日本雜誌《MIYAVI》發揚國際，她隨意使喚上白石萌音跑腿、解決三餐，惹怒上白石萌音決定辭職，直到組別完成艱難的封面拍攝，她決定振作接受挑戰，以及不拿手的編輯部工作。 

上白石萌音感謝寶來潤之介，沒有他的幫忙，自己就無法進入出版社工作；寶來潤之介為此提出請求，要上白石萌音假扮一日女友，說服姊姊幫忙推託父母安排的相親，未料潤之介的姊姊，就是她的長官菜菜緒，3人後續發展引發觀眾期待。《Oh My Boss!戀愛放別冊》每周三在KKTV、friDay影音更新播出。
▲劇中，菜菜緒（右）是上白石萌音的長官。（圖／KKTV）
▲劇中，菜菜緒（右）是上白石萌音的長官。（圖／KKTV）
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