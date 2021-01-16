善用科學儀器、智慧蒐證　環保局邁入科技執法新時代

因應全球數位化時代來臨，科技進步日新月異，為接軌及延續執法強度，並運用科技執法，高市府環保局以無人機、縮時攝影、遠端監控系統、監測設施等高端技術，針對不同汚染事件，自動智慧蒐證、快速掌握現地狀況，在人力、效率及準確性等多面向精進，邁向科技執法新時代。

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政策的檢討與創新

隨著生活環境品質提高以及民眾陳情案件數量增加，稽查員往往無法在陳情案件通報時第一時間抵達現場，為因應人力不足以及路程、污染源稍縱即逝的特性，高市府環保局於108年起整合縮時攝影、CCTV攝影設備及AI大數據統計整合，使用遠端監控系統取代傳統人力到場現勘的作法，以利稽查人員偵辦案件效率。



▲運用無人飛行載具進行空中採樣及攝錄影，提升稽查效率。（圖／高市府環保局提供）

遠端監控污染排放熱區 同步影像傳輸





環保局於109年已採購遠端監視設備系統，依照現場不同環境需求，搭配太陽能電池，架設在非法排放之污染源熱區並同步將影像傳輸至環保署平台。未來如結合車牌辨識系統，一旦查獲非法清除業者違法棄置廢棄物時，將能立即調查行為人身分。



▲無人機、縮時攝影、遠端監控系統、監測設施等高端技術，可針對不同汚染事件，自動智慧蒐證。（圖／高市府環保局提供）

科技執法 協助蒐證





環保局針對水污染防治稽查作業，配有LED地下管線潛望監視錄影系統、管型LED監控系統、水質連續自動監測設施及縮時攝影機等。其中水質連續自動監測設施可連續24小時自動監測，提供污染預警功能，從監測結果分析監測目標之偷排頻率及偷排廢水之數值。可隨時依照監測訊息逐步修正監測地點，以鎖定未為環保單位發現之不法業者，協助環保單位進行污染蒐證。



▲因應數位化趨勢，環保局運用各種科學儀器，即時掌握不同污染狀況。（圖／高市環保局提供）

倘若發生大型河川污染事故或死魚案件，可即時用無人飛行載具進行空中採樣及攝、錄影方式，掌握現場污染狀況。如屬於空氣污染事件，無人飛行載具亦能立即拍攝現場的俯視圖及空中影像，以利環保局指揮人員快速掌握現地狀況，瞭解即時災情應變需求。





高雄市河川流域整體污染整治及管理工作，除利用科技執法監測河川汙染事故，也將兼顧生態環境、景觀美學等需求，進一步提升河川親水功能，讓水岸綠地兼具自然與人文特色機能。

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