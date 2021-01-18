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Google翻譯各自表述？China breaks promises成信守諾言

國際中心陳問荷/綜合報導

2021-01-18 11:07:08｜2021-01-18 11:08:19

▲網友發現在Google翻譯上輸入「China breaks promises」，竟會出現完全相反的翻譯譯文。（圖／翻攝Google Translate）
▲網友發現在Google翻譯上輸入「China breaks promises」，竟會出現完全相反的翻譯譯文。（圖／翻攝Google Translate）
Google翻譯又出現神奇搜尋結果，網友發現輸入英文「China breaks promise（中國破壞承諾）」，轉換成繁體中文翻譯時竟然被翻譯為「中國信守諾言」，但「US breaks promise（美國破壞承諾）」就會翻譯做「美國違背諾言」。
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▲若把國家改為美國（US），就會顯示「美國違背承諾」。
▲若把國家改為美國（US），就會顯示「美國違背諾言」。（圖／翻攝Google Translate）。
網友質疑，難道連Google大神也有政治考量，才刻意選出錯誤的翻譯？對此，專家表示，Google翻譯的資料庫是來自搜尋引擎上所有公開途徑取得的資料，並由上下文關係推斷，從而建立出翻譯的模組，而非工程師輸入單一的解答。因此有可能是有特定媒體或人士輸入大量錯誤的翻譯資訊，引導Google做出錯誤的翻譯。去年曾有網友用Google圖片搜尋「白癡」，會跑出美國總統川普（Donald Trump）的照片，便是因為有特定團體在川普的照片上標注白癡並且大量上傳所造成。
臉書翻譯社團中，不少網友實測輸入各國breaks the promise的句子，結果是時對時錯，顯示Google 翻譯雖然方便快速，但得到結果後仍然應該多方確認，避免誤解真正的意思。
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