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陳時中需向楊志良道歉？醫曝「脈絡」痛批：不用混淆焦點

編輯中心/綜合報導

2021-01-18 21:10:22｜2021-01-18 22:06:01

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日晚間緊急召開記者會，宣布本土新增一例護理師確診。圖為記者會直播畫面。（圖／NOWnews資料畫面）
▲今（18）日記者會中，更有媒體追問指揮官陳時中「是否應對楊志良道歉」。（圖／NOWnews資料畫面）
今（18）日中央流行疫情指揮中心公布，國內新增1例本土新冠確診，為案838等人之同醫院護理師（案863），在記者會中，更有媒體追問陳時中「是否應對楊志良道歉」。對此，醫師謝宗學則理出事件脈絡並痛批：「不用刻意混淆焦點」。
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謝宗學醫師在臉書粉專上表示，「楊先生被群起砲轟的原因是從嘴巴說出要開除站在第一線照顧武漢肺炎確診病患染疫醫師，其冷血、沒有同理心的言論，才讓全國站在第一線防疫的醫事人員群情激憤。現在特定的輿論導向變成楊先生是善意提醒防疫和院內感控缺失，不斷有新增院內感染病例出現，是否恰好證實這樣的說法？」
謝宗學解釋，「不會有人認為發生院內感染事件醫院完全沒有疏失，但這是系統性的問題，不是個人或某幾位醫事人員的問題，要檢討的是流程，不是個人，這是醫療品質或院內感控最基本的精神。楊先生明確指出要懲處醫師個人，開除一位每天冒著染病風險治療病患的前線醫師，這才是被唾棄的主因，根本不是提醒院內感控有缺失這件事，但特定勢力卻不斷的把輿論往這個方向引導」。

▲醫師謝宗學認為「不用刻意混淆焦點」。（圖／翻攝Dr.
▲醫師謝宗學認為「不用刻意混淆焦點」。（圖／翻攝Dr. E 小兒急診室日誌臉書）
謝宗學認為，「台灣能成為世界淨土的原因是不斷隨著疫情變化、聽取各方面建言、再經過專家學者充分討論，擬定適合的處理方法，是動態的調整，絕非一成不變的決策。沒有參與實務、沒有站在第一線的人，批評是最廉價的提醒，也是最無意義的言論，因為這樣的觀點任何一個路人都說的出來，根本不需要前衛福部部長特地說明，完全跟所謂的先知、預言家無關，就只是常識而已」。

謝宗學也提醒，「往後十幾天內，可能陸續還有本土個案出現，不用太意外或恐懼，只要感染源明確，都還屬於可控的範圍。經過這次院內感染事件，疫情指揮中心也開始重新修訂防疫策略和感控流程，從「系統」層面降低院內感染再次發生的機率，不針對個人，這才是真正面對問題、處理問題的方法」。（編輯：潘毅）
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