陳時中需向楊志良道歉？醫曝「脈絡」痛批：不用混淆焦點

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謝宗學解釋，「不會有人認為發生院內感染事件醫院完全沒有疏失，但這是系統性的問題，不是個人或某幾位醫事人員的問題，要檢討的是流程，不是個人，這是醫療品質或院內感控最基本的精神。楊先生明確指出要懲處醫師個人，開除一位每天冒著染病風險治療病患的前線醫師，這才是被唾棄的主因，根本不是提醒院內感控有缺失這件事，但特定勢力卻不斷的把輿論往這個方向引導」。
謝宗學認為，「台灣能成為世界淨土的原因是不斷隨著疫情變化、聽取各方面建言、再經過專家學者充分討論，擬定適合的處理方法，是動態的調整，絕非一成不變的決策。沒有參與實務、沒有站在第一線的人，批評是最廉價的提醒，也是最無意義的言論，因為這樣的觀點任何一個路人都說的出來，根本不需要前衛福部部長特地說明，完全跟所謂的先知、預言家無關，就只是常識而已」。
謝宗學也提醒，「往後十幾天內，可能陸續還有本土個案出現，不用太意外或恐懼，只要感染源明確，都還屬於可控的範圍。經過這次院內感染事件，疫情指揮中心也開始重新修訂防疫策略和感控流程，從「系統」層面降低院內感染再次發生的機率，不針對個人，這才是真正面對問題、處理問題的方法」。（編輯：潘毅）
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