Lexus旗艦房車LS小改款，475萬起奢華與內斂的完美結合

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外觀精進，LS披新色導入除極具辨識度之三眼式LED頭燈及L-Shaped箭矢型日行燈經原廠重新設計，前下保桿造型也經重新修飾，讓整體車頭更加沉穩霸氣。安全面也同步提升，頭燈升級為Blade Scan Type AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統，精準控制頭燈照射及遮蔽範圍。除此之外，更導入全新外觀車色-新月銀，其靈感源自月光，色澤於不同亮度之光照下，會反射出不同光影效果，極富層次感。
導入觸控式螢幕，新增Apple CarPlay & Android Auto，完美體現科技豪華座艙整體座艙朝更人性化邁進，中央12.3吋螢幕升級觸控式功能，並前移15公分，僅需以指尖輕點即可輕鬆操作。另外新增Apple CarPlay & Android Auto 提升車輛與手機的互聯性。中央鞍座快捷鍵部分也經重新設計，一鍵即可進入座椅操控介面，更添便利。除前座多項機能提升外，後座乘坐體驗也絲毫不馬虎，搭配尊爵Ottoman座椅、22向電動調整、電動按摩結合加熱/通風功能，極致豪奢莫過於此。
融入日本京都百年傳承工藝-西陣織，淬鍊職人精髓本世代LS問世時，導入KIRIKO切子與御匠摺紋飾板，以其職人細緻工法樹立豪華典範。為更進一步提升豪華氛圍，原廠設計師特別採用日本京都百年傳承工藝-西陣織(Nishijinori)融入門飾板中。西陣織以其純手工製作工法聞名於世，從日本戰國時代延傳至今，已有五百年歷史，僅用來製作高級和服、皮包及披肩等服飾，今Lexus將其融入車室內，為世界首創，再次突破奢華境界。
500h動力獨挑大樑；舒適性全面提升為對應台灣六期排氣法規，LS車系由500h油電混合動力獨挑大樑，綜效最大馬力359ps、最大扭力35.7kg-m，0~100km/h加速僅需5.4秒；在擁有強勁動力的同時，油電混合動力系統與Multi-Stage Hybrid多段式變速系統的完美結合，使換檔過程綿密且毫無頓挫感。原廠也另針對AVS可變阻尼避震系統、座椅發泡棉及失壓續跑胎進行舒適性改善，創造絕佳乘坐品質。
全新LS車系於1月19日起正式販售，車輛相關資訊請洽Lexus全台展示據點，亦可至Lexus官方網站（www.lexus.com.tw）查詢，或洽詢Lexus顧客服務中心（0800-036-036）。
| 車型
| 等級
| 建議售價
| LS 500h
| 頂級版
| 475萬
| F SPORT版
| 475萬
| 旗艦版
| 500萬
| 旗艦版(KIRIKO飾板)
| 550萬
| 旗艦版(西陣織 飾板)
| 550萬