名家論壇》吳崑玉／拜登最大的敵人

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一個分裂對立社會的領導者，需要更成熟的心智去舒緩、軟化反對者的情緒，去安撫支持者累積的仇恨，壓制報復的慾望，甚至是微笑面對對手們的羞辱與嗆聲。在激烈對抗中新任的領導者，都會強調「團結」，強調自己要做一個「全民總統」，這詞兒是不是聽起來很耳熟？
台灣不分藍綠，當上總統後的第一件事就是高喊團結，宣示要做「全民總統」，但從來沒有成功過。原因很簡單，反對者不死心也不服氣，總會挑題目搞你一下；鐵桿支持者則覺得你有了權力，為什麼不把討厭的害蟲徹底消滅？就算不砍人頭，也總該搞他們一下，爽一下也好。
其實，這些情緒與要求的背後，都是一種「幼稚病」。就像小學生吵架，看到對方摔個大馬扒，馬上興奮得拍手叫好；自己人打輸了，就哭天搶地人生沒了希望。成天嗆聲說要打死你，實際上卻又打不死或不敢打，於是就在桌子上劃條線，一刀兩斷，不跟你玩了，手不要跨過線來。所謂「群眾的心理年齡只有5歲」，大概也就是這個意思。
從台灣到美國，民主國家的群眾多半有這些毛病，幾篇推文就能鬧到天翻地覆。威權國家不是沒有，只不過被壓制得「風聲、雨聲、讀書聲，不敢吭聲」，或是被政客導引到民族主義方面發洩，一封電報改幾個字就足以掀起一場大戰（例如，普法戰爭）。
換句話說，群眾的幼稚病，並非來自體制差異，而是來自人們的本性。在群眾裡，人們很容易被情緒勒索，情緒感染及從眾心理，會讓人腦的前額葉關機，轉由杏仁核依照本能發號施令，受到一點刺激就會抓狂，等到冷靜下來回想當日，自己都會懷疑自己為什麼當下那麼衝動？
古今中外政治語言都有著同樣原理，重要講話裡特別強調什麼？其實就是現在缺乏什麼？團結團結，一團心結。講「團結」代表正在分裂；講「治癒」說明曾經傷痛；講「恢復」是懷念失去或毀壞的東西。找回美國的靈魂，其實是認定了美國過去幾年，已經失魂落魄。
這才是拜登真正的挑戰與擔憂，中國不是、俄羅斯不是，美國內部的分裂對立，才是拜登必須面對的最大危機。所以，他會希望國際局勢緩和穩定，讓他有足夠時間與空間，來處理國內的疫情與動盪。但緩和不等於退卻，如果投機者見縫插針，逼到底線，老美的反擊會是很恐怖的。
其實，拜登真正的敵人，不是那個人、那個黨派、或那個國家，而是從大國領導者到鄉民群眾普遍感染的「幼稚病」。川普是那種憑著皮粗肉厚，沒事喜歡給人家「壁咚」的小惡霸，憑氣勢壓人，個性跟甩炮一樣，一碰就炸，真打卻也不敢。習大大似乎也被傳染了這種「唬牌」病毒，平常派軍機來嚇嚇台灣也就算了，居然在美國新總統就職前，宣佈「制裁」蓬佩奧（Mike Pompeo）等二十多位川普政府高幹。
請問，如果這些人不去中國走動，你要怎麼「制裁」他不准入境中國？那不就是小學生劃白線的玩法？真以為人人都稀罕中國，非去不可喔？
換句話說，拜登要解決的，是另一種全球感染的心理病毒，輕易的挑起了人們情緒，觸發本能反應，卻使用了最無效的手段。
舉例來說，除非往中國本土丟核子彈，否則圍堵中國就必須依賴盟邦各國協力合作，但川爺還是到處強迫盟邦接受他的「美國優先」，要不是歐洲人對美國民主還有點信心，對中國也早有戒心，恐怕早就翻臉翻光了。
當中國這種大國的領導人，也感染了這種幼稚病毒時，拜登的問題就麻煩了。中國人有種老毛病：欺善怕惡。所以一邊罵一邊對川普讓步妥協，川普主政時怎麼不敢制裁蓬佩奧等人呢？現在換了個看似軟調又有把柄在手的美國領導人上來，怎能不弄他一下，出口怨氣呢？
中國很可能在拜登還沒站穩腳跟前，就給他出一堆難題，考驗他的危機處理能力。
拜登的就職演說，顯示他性格上足夠穩定，但手段上是否足夠俐落，恐怕還得讓實務來驗證。過去幾年，不論在國內或國外，一批人的激情不斷地引爆另一批人的怒火，使得各方都陷入本能反應幼稚病，造就了全世界的危機與不安。如果拜登不能緩解這些高昂情緒，或讓中國以為老好人好欺負，那就會逼得老美底線反擊，更大的危機將隨之而至。
愈大的國家，領導人愈需要穩健的性格，方能成事。這是我偏愛彭斯（Mike Pence）與蓬佩奧這兩位共和黨大將，遠勝於川普的原因。
至於拜登，得要聽其言，觀其行，見識過他處理危機，驗證他的手段與能力之後，才能論斷。
美國的混亂其實也是在提醒我們自己，喜歡與偏愛是一回事，但從事政治工作，千萬不能犯幼稚病。把自己融入心智年齡5歲的群眾之中，即使獲得一時的成功，也終將造就一場更大的災難。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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