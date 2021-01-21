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成本比佛跳牆貴！美食家揭「神級年菜」不簡單　網全驚呆

編輯中心/綜合報導

2021-01-21 17:49:15

近期知名美食作家黃婉玲就透露「一道菜」常被誤解，甚至直言「食材成本比佛跳牆更加昂貴！」（示意圖／翻攝自unsplash）
▲近期知名美食作家黃婉玲透露「一道菜」常被誤解，甚至直言「食材成本比佛跳牆更加昂貴！」（示意圖／翻攝自unsplash）
在辦桌或熱炒等場合中，總是能看見台菜的身影，其菜色種類十分豐富，且每道都能豐富展現出台灣道地文化，深受不少老饕喜愛。知名美食作家黃婉玲近期就在臉書粉專上，指出有「一道菜」時常被抱怨太貴，但她就透露其成本比佛跳牆來得高，而引來不少網友驚嘆連連。
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知名美食作家黃婉玲於臉書粉專《黃婉玲的烹飪教室》上發文，表示最近接到兩位朋友抱怨「菜尾湯」太貴了，這讓她決定跳出來為菜尾湯叫屈。黃婉玲透露，菜尾湯的食材成本其實比佛跳牆更加昂貴，雖然並沒有鮑魚、魚翅等高價食材，但大量的扁魚、香菇、金針、豬肚絲等等，食材種類十分多，「加上這次遇到寒害使得蔬菜價格高漲，因此菜尾湯的製作食材費用永遠是居高不下。」
▲黃婉玲透露「菜尾湯」的成本十分高。（圖／翻攝《黃婉玲的烹飪教室》臉書粉專）
▲黃婉玲透露「菜尾湯」的成本十分高。（圖／翻攝《黃婉玲的烹飪教室》臉書粉專）
但黃婉玲就感嘆指出，菜尾湯總是被誤會成是以簡單食材堆疊而出的，她解釋，其實做菜尾湯前的程序相當複雜，首先要依比例做出七道獨立的菜餚，然後才能溶於一鍋，過程中還得看天氣的臉色，「天氣太冷的時候，熬個七、八小時才能出味也不為過，真的是道靠天吃飯的菜呀！」

黃婉玲也將菜尾湯形容成一位「絕世名媛」，她比喻，在50多年前她依然是高雅出眾的美人，怎知因為辦桌文化的變化，她的美逐漸被無知給抹滅，「一群不會做菜尾湯的人，將『剩菜』湊合一起就稱『菜尾』，其實剩菜與菜尾可是差之千里呀！」黃婉玲表示，直到今日，推出菜尾湯時常讓她感慨萬千，「吃力不討好，回頭客一堆，老知己永遠在，但新客人卻不認識她的美好。」

最後，黃婉玲也偷偷透露，這兩年來從沒勇氣計算製作菜尾湯的材料費用盈虧，「因為我自知是虧損累累，不計算才有勇氣再做，為了把味道傳出去，我還想繼續傻下去，也許哪天心起一算，可能就會停止腳步，就像當年製作的甜品『花開富貴甜湯』一次虧損太多就不敢再做。」
▲黃婉玲臉書全文。（圖／翻攝《黃婉玲的烹飪教室》臉書粉專）
▲黃婉玲臉書全文。（圖／翻攝《黃婉玲的烹飪教室》臉書粉專）
文章曝光後，也引來許多網友震驚留言，「這一碗湯，就讓人覺得食指大動」、「識貨跟不識貨的差異啦！但突然好想吃」、「我覺得一分錢一分貨，嫌貴就不要買啊」、「讓不了解的人了解，老師很令人敬佩」、「如同『雜菜煲』一樣，很容易讓人誤會」。（編輯：陳雅雲）
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