特企／天地合補與歐舒丹攜手　讓你內外都晶亮！

現代人生活日夜與3C為伍，工作與休閒離不開手機、電腦、電視。長時間累積下來，該如何找回晶亮與好氣色？這招保養秘招報給你知！

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整天黏3C，需要全方位的內外晶明保養

白天秉持專業，緊盯電腦專注工作、回家追劇打電動，睡前滑社群媒體，再繼續黏3C到三更半夜，這是現代人普遍的生活型態，容易過度使用造成困擾，在追求工作專業、生活放鬆的同時，別忘了晶明保養也要跟著使用需求升級！「天地合補ADVANCED金盞花葉黃素濃縮飲」具20mg葉黃素形成保護外，還特別加入玻尿酸*，維持水潤舒適，並加入胡椒鹼幫助配方完整吸收，提供真正專業有感晶明保養。【註解: *雞冠萃取物(含透明質酸鈉)】





為了達到全方位的內外保養，天地合補與來自法國普羅旺斯的純淨保養品牌L’OCCITANE歐舒丹合作，結合兩大品牌口碑產品，於MOMO購物網推出「晶明保養」組合，購買指定天地合補葉黃素飲組合，就能獲得美妝網紅激推的歐舒丹星光瓶系列商品**！不只MOMO，全通路不限金額購買天地合補葉黃素飲，就能再抽歐舒丹明星保養組***，一次把人氣暢銷的光萃肌活與蠟菊精華能量帶回家，輕鬆搞定日常3C生活。天地合補與歐舒丹聯手，要用最專業與最純淨的內外晶明保養，讓你重現晶亮迎新年！【註解: **購買贈品為歐舒丹光萃肌活亮眼修護露體驗組或15ml正貨乙瓶；***抽獎贈品為歐舒丹光萃肌活亮眼修護露15ml與蠟菊精華眼霜15ml正貨各乙瓶】





積極保養，也別忘了家人朋友





日常飲食不容易攝取足量葉黃素，天地合補葉黃素飲系列產品，都是選用好吸收的「游離型葉黃素」，且葉黃素與玉米黃素符合美國國家級機構建議5:1黃金比例，並結合東西方素材的複方理念，加入護明「枸杞」與富含花青素的「歐洲藍莓」，提供舒適及多重保健因子。全系列無添加色素及防腐劑且風味酸甜好喝，適合每日使用，安心少負擔。





「天地合補葉黃素功能飲」經過實驗證實舒適有感，可補充日常基礎保養所需，適合4歲以上學齡兒童以及一般保養者。「天地合補ADVANCED⾦盞花葉黃素濃縮飲」具有20mg的葉黃素、玻尿酸*、胡椒鹼，形成完整的「三重晶亮配方」，便利型包裝方便隨時隨地補充晶亮，更適合重度使用電腦手機的上班族、閱讀時間長的國中以上學生族群。【註解: *雞冠萃取物(含透明質酸鈉)】

守護3C生活，保持日常良好的習慣很重要，選擇專業晶明保養的品牌更能加分，全方位內外兼顧，春節就能晶亮有神，活力現身！

