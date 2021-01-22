兄弟相繼過世　74歲男星獨撐歌手夢：手足無措

西洋樂壇最偉大的合唱團之一的比吉斯（

Bee Gees

），雖然3兄弟中的羅賓（

Robin Gibb）與莫里斯（Maurice Gibb）相繼離世，高齡74

歲的大哥貝瑞吉普（

Barry Gibb

）仍持續在樂壇耕耘，本月正式推出睽違5年的全新專輯《綠野之歌

比吉斯精選Vol. 1／

GREENFIELDS: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1》，他表示：「40多年來首次奪冠！這是我此生最興奮的時刻，我想要將這個榮耀和我已經離世的弟弟，以及所有比吉斯的樂迷們分享。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

貝瑞吉普

去年12月HBO Max推出比吉斯紀錄片《

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.》，貝瑞近期在專訪中透露，因為擔心自己情緒潰堤，所以從未將整部電影看完：「這對我來說太煎熬了，因為我們一生都陪伴著彼此，從來沒有分開過。羅賓離開的第一年，身邊的人都覺得我崩潰了，但其實我是手足無措，不知該何去何從。」憶起與弟弟們一起演出的數十載光陰，他感性說道：「只要一登上舞台，我彷彿還能聞到莫里斯身上古龍水的味道，就像他們從沒離開過。」