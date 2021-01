兄弟相繼過世　74歲男星獨撐歌手夢：手足無措

西洋樂壇最偉大的合唱團之一的比吉斯(

Bee Gees

),雖然3兄弟中的羅賓(

Robin Gibb)與莫里斯(Maurice Gibb)相繼離世,高齡74

歲的大哥貝瑞吉普(

Barry Gibb

)仍持續在樂壇耕耘,本月正式推出睽違5年的全新專輯《綠野之歌

比吉斯精選Vol. 1/

GREENFIELDS: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1》,他表示:「40多年來首次奪冠!這是我此生最興奮的時刻,我想要將這個榮耀和我已經離世的弟弟,以及所有比吉斯的樂迷們分享。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

貝瑞吉普

去年12月HBO Max推出比吉斯紀錄片《

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.》,貝瑞近期在專訪中透露,因為擔心自己情緒潰堤,所以從未將整部電影看完:「這對我來說太煎熬了,因為我們一生都陪伴著彼此,從來沒有分開過。羅賓離開的第一年,身邊的人都覺得我崩潰了,但其實我是手足無措,不知該何去何從。」憶起與弟弟們一起演出的數十載光陰,他感性說道:「只要一登上舞台,我彷彿還能聞到莫里斯身上古龍水的味道,就像他們從沒離開過。」