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兄弟相繼過世　74歲男星獨撐歌手夢：手足無措

記者吳雨婕/綜合報導

2021-01-22 14:25:19

貝瑞吉普推出睽違5年的專輯。（圖／環球音樂提供）
▲合唱團比吉斯剩下的唯一團員貝瑞吉普，談到看著兄弟一一離開身邊，感到非常手足無措。（圖／環球音樂提供）
西洋樂壇最偉大的合唱團之一的比吉斯（Bee Gees），雖然3兄弟中的羅賓（Robin Gibb）與莫里斯（Maurice Gibb）相繼離世，高齡74歲的大哥貝瑞吉普（Barry Gibb）仍持續在樂壇耕耘，本月正式推出睽違5年的全新專輯《綠野之歌 比吉斯精選Vol. 1／GREENFIELDS: The Gibb Brothers Songbook, Vol. 1》，他表示：「40多年來首次奪冠！這是我此生最興奮的時刻，我想要將這個榮耀和我已經離世的弟弟，以及所有比吉斯的樂迷們分享。」
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貝瑞吉普此次的專輯邀請多組歌手，如桃莉巴頓（Dolly Parton）、齊斯艾本（Keith Urban），以及葛萊美史上獲獎數最多女歌手Alison Krauss一同合唱。作為最後一位在世的比吉斯成員，貝瑞認為將歌曲永續傳承下去是他的使命：「我深信如果莫里斯和羅賓還在，一定會很愛這張作品，真希望這是我們一起完成的，不過我想某種程度上我們的確是一起完成了。」
去年12月HBO Max推出比吉斯紀錄片《The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart.》，貝瑞近期在專訪中透露，因為擔心自己情緒潰堤，所以從未將整部電影看完：「這對我來說太煎熬了，因為我們一生都陪伴著彼此，從來沒有分開過。羅賓離開的第一年，身邊的人都覺得我崩潰了，但其實我是手足無措，不知該何去何從。」憶起與弟弟們一起演出的數十載光陰，他感性說道：「只要一登上舞台，我彷彿還能聞到莫里斯身上古龍水的味道，就像他們從沒離開過。」

▲貝瑞吉普推出睽違5年的專輯。（圖／翻攝貝瑞吉普IG）
▲▼貝瑞吉普推出睽違5年的專輯。（圖／翻攝貝瑞吉普IG）
▲貝瑞吉普推出睽違5年的專輯。（圖／翻攝貝瑞吉普IG）
 
 
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