特企／年節大口吃美食　又想兼顧管理體脂該如何？

年節將至，相信許多吃貨女孩們年節心願是放飛自我、享受年節菜餚，但又怕很罪惡？不用怕！辣媽名模林可彤年節綺麗秘訣大公開，揭健康飲食術的關鍵，只要選對食材與具有中鏈脂肪酸的綺麗健康油，同時兼顧美味與健康，一分享立即獲近15萬粉絲觀看，成討論熱話～再搭配獨家「宅運動」方式，美食當前也OK，女孩們快筆記！

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辣媽名模林可彤過年第一次掌廚揭聰明年菜飲食 選好油輕鬆管理體脂！

辣媽林可彤表示，「過年總讓許多女孩們又恨又愛」！因年菜傳統觀念為大魚、大肉少蔬菜，並多以裹粉方式料理，加入許多重口味的調味，一不小心就陷入食物地雷。因此可彤十分講究年菜的食材選擇及料理方式，特別是今年自己首次擔任年菜大廚，為讓家人過年吃好又健康，他特意參考網路料理達人的食譜，在直播節目與大家分享這道象徵「吃雞起家」寓意的「豐盛多彩腰果雞丁」，並提醒女孩們要掌握三大秘訣！





秘訣一-選對油讓年節體脂管理事半功倍：





油脂是人體所需的重要營養素之一，體脂管理時也建議要攝取，適量使用更可提高料理美味度。林可彤說明，年節料理用油少不了，但是要跟女孩們導正用油並非不好，挑到好的油其實更能兼顧美味與健康。可彤特別跟大家推薦，像是綺麗健康油，發煙點為200度C以上，煎煮炒炸都適合，而且更具有中鏈脂肪酸不易形成體脂肪的特色，讓年節可以更安心的享用美味，還能兼顧體脂管理！





秘訣二：食材搭配簡單調味增添美味





雞胸肉是運動健身者必備食材，而且「雞」有吉利之意，非常適合成為年菜料理。林可彤建議搭配簡單調味，像是鹽、黑胡椒粉等，輕鬆增添整體風味！若希望豐富口感，也可以加入少許的腰果點綴，美味又健康的料理就能上菜啦！





秘訣三：運用鮮豔鮮蔬入菜提高食慾又營養





傳統年菜多肉少菜，營養不均衡可能會影響健康。林可彤表示，可加入色彩繽紛的蔬菜，像是紅甜椒、黃甜椒、甜豆等，不僅讓年菜亮麗可口、提高食慾，亦可攝取膳食纖維，讓營養更均衡且具好彩頭的意涵！





林可彤笑說，這道料理很簡單，首次下廚也能駕馭，且色香味具備，大人、小孩都會喜歡，令人忍不住一口接一口，在享受美食同時兼顧健康，推薦大家過年一同試煮！





運動不能少！林可彤獨家「宅運動」秘招 綺麗過好年關鍵公開！

年節間除了飲食控管外，維持適度的運動也很重要！林可彤常在社群與粉絲們直播做運動，更發起各種14天挑戰，像是捲腹運動、深蹲訓練，在家每天都能做不一樣的運動招式，增加健康管理的樂趣。而在過年期間，可彤建議若家裡空間沒有很大，建議可以嘗試深蹲訓練，邊看電視邊運動，宅在家也能輕鬆管理健康！