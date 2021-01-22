特企／有點市x Fandora角色旗艦店　可愛開幕！

匯集全台最多創作者商品的「有點市x Fandora 角色旗艦店」進駐松山文創園區！

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聯合數位文創旗下商店品牌「有點市」與全台最大插畫、角色、IP周邊商城「Fandora」，攜手於松山文創園區打造全台第一間以台灣原創者為主體的複合式「角色旗艦店」，在這裡除了可以買到各類兼具可愛外貌、內在實用的原創角色商品外，「角色旗艦店」還特別打造「專屬快閃空間」，整年度不斷與創作者們合作推出好拍、好玩又好買的快閃活動。今日開幕活動特別邀請新北市第十二選區立法委員賴品妤、上班不要看呱吉兼台北市議員邱威傑搶先帶逛，眾多台灣創作IP的可愛週邊，更讓賴立委驚呼：「好想全部帶回家！」

打造台灣創作IP聖地，讓台灣創作能量走向國際





本次「有點市x Fandora 角色旗艦店」是由聯合數位文創與Fandora合作，台灣第一間以台灣原創者為主的角色旗艦店，聯合數位文創董事長李彥甫表示：「有點市是一個台灣創作者與民眾交流的場域，將已經成熟的IP角色發揮更大個商業價值，並發揚新興的IP角色，增加能見度。」Fandora共同創辦人陳勁宇提到，「有點市x Fandora 角色旗艦店」的開幕對他來說是夢想成真，期望能以此為起點，打造台灣創作IP聖地。





本次開幕特邀新北市第十二選區立法委員賴品妤，賴委員積極推動台灣創作IP與公部門合作，並提到，這次的疫情相對其他國家安全的台灣也是個轉機，更可以在這個時候積極推動台灣文創發展。開幕記者會最後，上班不要看呱吉兼台北市議員邱威傑也特別贈送賴委員本次活動獨家首賣的「NONOLAND」角色週邊，一同開心留影。





《好想兔五週年快閃－好想邀你來作客》期間限定快閃店！1/22邀粉絲一同前進松山文創園區歡慶五歲生日！





2016年誕生的「好想兔」在五年期間，除了常駐於LINE貼圖排行榜前半端外，更在2018年-2020年蟬聯台灣LINE官方貼圖冠軍。五年來累積大量粉絲的好想兔，為了歡度五歲生日，原創團隊「謙謙創藝國際有限公司」與「有點市x Fandora 角色旗艦店」聯手以「宅在家」為主題，全面公開好想兔家中的五個房間讓粉絲一探究竟，各位粉絲不但能揭開好想兔各種不為人知的小秘密，還可以一償宿願與好想兔一起cosplay成各種萌趣面貌，拍下超多萌照；當然活動現場除了有可愛的互動場景外，還有超過百項五週年限定周邊商品，更有各種超讚的限定活動，絕對能給熱愛好想兔的粉絲帶來幸福的體驗！今年冬天，全台最療癒的《好想兔五週年快閃－好想邀你來作客》2021/1/22將在松山文創園區登場！





超過百款五週年限定紀念商品大集合！





本次特別推出五個好想兔房間的五週年紀念與松菸限定圖像，邀請粉絲一起跟最愛耍廢的好想兔在各個房間裡一同玩樂。這次特別為五個房間客廳、廚房、浴室、花園、衣帽間，打造各種垂肩棒、襪子、滑鼠、盲盒壓克力牌、吹風機、果汁機、母湯大小娃娃等，絕對能滿足粉絲們的購買慾！為了回饋廣大的粉絲，這次特別推出五週年限定30公分的「女僕好想兔娃娃」、「執事小賤狗娃娃」以及100公分的「雞排珍奶想兔大娃娃」，讓粉絲在現場預購，一整年都有想兔相伴，獲得身心靈的療癒！





好想兔的家的五個房間大公開！賴委員、呱吉一同在好想兔浴室歡樂尬舞





今日邀請新北市第十二選區立法委員賴品妤、上班不要看呱吉兼台北市議員邱威傑一起帶逛，體驗好想兔的日常生活。本次特別受矚目的房間是好想兔的浴室，喜愛唱歌的好想兔，浴室同時也是練歌房，展區更播放好想兔的洗腦MV和立麥，賴委員與呱吉逛到此區，也開心一同共舞。





客廳：100公分高的大型好想兔布偶就坐在沙發上吃雞排喝珍奶等你來耍廢！





衣帽間：重量級的更衣室裡，你可以跟好想兔一起cosplay成各種可愛萌樣！





廚房：熱愛美食的好想兔，就算宅在家也不怕，自家廚房就有紅蘿蔔園，在這裡粉絲可以隨意拔一根紅蘿蔔跟好想兔一起拍萌照！一起等待小賤狗大廚上菜吧~





浴室：浴室就是練歌房，蓮蓬頭就是麥克風，好想兔洗腦MV不斷輪播，快來跟著好想兔一起盡情高歌來個蹦蹦！





松菸全區五個集章點活動！五週年滿額贈加購限定商品！





《好想兔五週年快閃－好想邀你來作客》這次特別將整個松山文創園區都變成好想兔的遊樂場，現場凡購買「五週年限定集章明信片組」就可以利用集章地圖找到散落在松山文創園區的好想兔，粉絲們還不趕快來作客，將限定明信片蓋上五週年限定印章，打造屬於自己最獨特的紀念明信片！





除了上述集章活動外，快閃店還推出許多滿額活動回饋粉絲：





五週年磁鐵滿額贈(好康加碼！)：





1. 原好想兔五週年快閃店單筆消費滿200元，即可隨機抽貼圖磁鐵一個(共三十款，內含隱藏版)活動門檻，主辦單位好客加碼，全活動期間下修單筆消費只要滿200元即可兌換，數量有限抽完為止。





2. 加購五週年限定磁鐵蒐集版（售價199元/個），即可獲得一個貼圖磁鐵，數量有限送完為止。





五週年限定商品加價購：





1. 於好想兔五週年快閃店消費滿500元，可以300元加購「五週年限定歌友會VIP悠遊卡」，單筆消費限購十張，限量5000張售完為止。





2. 於好想兔五週年快閃店消費滿5000元，可以499元加購「五週年限定蒸煮鍋」，單筆消費限購一個，限量300組售完為止。





※所有滿額活動請憑發票兌換，數量有限抽/售完為止





※單筆消費金額達400元可抽兩個磁鐵、600元可抽三個磁鐵...以此類推





※所有活動主辦單位保留修改、終止、變更活動內容細節之權利





【好想兔五週年快閃-好想邀你來作客】





日 期：2021年1月22日至2021年3月21日，2/11除夕休館





營業時間：週一至週四 11:00-18:00，週五至週日及例假日 10:00-18:00





地 點：松山文創園區，南向辦公廳舍1樓(台北市信義區菸廠路88號)

臉 書：https://www.facebook.com/uPoint.udnF

