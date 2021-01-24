解救汽車業！德經濟部長致函台灣　籲台積電提高晶片供給

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報導指出，台積電為德國汽車工業的主要供應商之一，德國汽車工業協會（VDA）先前呼籲梅克爾（Angela Merkel）政府解決晶片嚴重短缺的問題，並警告這可能導致德國最重要的工業陷入癱瘓。去年全球對汽車的需求大增，導致關鍵晶片的需求量也上漲，但這些晶片主要供應給手機、電腦，這些電子設備也在疫情大流行的影響產量、需求增加，從而排擠汽車晶片的貨源。
《金融時報》引述業內消息，德國汽車工業協會希望政府介入確保供貨，但對半導體廠商而言，最主要的客戶仍然是三星、華為等電子設備公司。就連全球最大的汽車業者之一福斯汽車（Volkswagen）也陷入困境，該公司今年頭幾個月的產量將至少縮水10萬輛；德國戴姆勒（Daimler）也不得不減產，福特（Ford）甚至預計在2月中旬關閉在德國薩爾路易（Saarlouis）的工廠。
除了經濟暨能源部，德國商務部也表示，正在密切關注情勢發展，努力從亞洲供應商取的晶片。從中期來看，增強德國、歐洲的半導體製造能力非常重要，當局已投入資金協助德國18家公司的晶片技術研發。
德國經濟高度依賴出口，經濟暨能源部長阿特麥爾過去多次強調德中貿易關係的重要性。美國《政客》（Politico）指出，去年北京對香港不斷打壓的情況下，阿特麥爾卻拒絕聲援香港，甚至奮力為北京辯護，批評支持堅定撐港的人們，都忽略了與北京對立的經濟後果。德國政治評論家批評，柏林為了保護德國就業和經濟，特別是汽車工業，因此對中共侵犯人權的行為視而不見。
報導指，2016年起中國超越美國成為德國主要的貿易夥伴，德對中出口值達960億美元，同時中國作為主要的汽車消費者，是德國汽車廠最重要的客戶之一，在持續一年多的COVID-19疫情期間，人們減少搭乘大眾交通，汽車需求量大增，然而沒想到卻導致德國陷入無晶片生產汽車的困境。
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