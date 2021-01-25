特企／漸凍人鬥士蕭建華故事　讓佳興成長營理念永流傳

黃佳興成立九年的「佳興成長營」是以「全球華人No.1」的幸福演說家邁進，透過「潛意識操練，學習自我對話」找到「愛的初衷」。漸凍人蕭建華是黃佳興非常敬重的好朋友，彼此透過線上課程教授「有我的地方就有愛，世界因我們而更幸福。」的方向前進。

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蕭建華生命過程遇到不少關卡，但在找到「愛的初衷」後深信「漸凍是身體，沒有人能禁錮靈魂」，因此蕭建華要讓更多人相信生命的美好，他常在課程講：「有時生命中最痛的一天，也會是最美好的一天。」以他為例，在確認絕症病情後，對人生是不抱任何希望，他深知追尋不到所想要的美好未來，但老天爺就安排一位學妹天使走進他的生命照顧他，他回想著說：「她和我說這輩子要陪我走完人生，她還要我不要擔心，就算我離開了，她會好好繼續過日子。」

但，人算不如天算，沒想到一場火災帶走了學妹生命，萬念俱灰的蕭建華看不到活下去的希望。但學姐一句話鼓勵了他，學姐說：「被醫生宣判病情時的你都沒有選擇放棄，現在再怎麼難過，你是不是要為那位最愛你的學妹堅強活下去，不要讓她白白犧牲。」





就這麼一句話，打醒了蕭建華，他表示：「我選擇要把我和學妹的生命價值一起活出來且廣傳給需要的人，用自己的經歷引領學員往愛的方向，不應該把時間拿來生氣，應該要把握有限時間讓自己更爭氣。」黃佳興深知蕭建華人生經歷後十分敬佩，因為蕭建華把小愛轉成大愛，其中的感動和使命令人動容，也期望一起透過更多演講，發揮更多正能量予大家。

黃佳興2011年從台灣出發並邁向全亞洲，已創造菁英培訓系統並孕育各行業頂級人才，黃佳興強調：「我預計佳興成長營在2028年在線上或線下課程會服務一億人次，更強化線上視頻課程，在沒有時空限制下，經由課程將潛意識植入新的幸福程式，向世界第一品牌培訓機構邁進。」