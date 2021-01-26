大改款Mitsubishi Outlander即將到來，更強悍的越野能力是一大亮點!

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Mitsubishi Outlander三代車型推出至今已超過九年時間，早該到了改朝換代時機，原廠終於在去年底宣布2021年的2月將推出新世代車款，隨著時間逐漸逼近，官方也一步步釋出相關的測試影像，雖然官方釋出的圖片其車身仍身著破壞線條的偽裝彩貼，不過已可看出車頭前緣與現行Eclipse Cross擁有極為相似的設計，分離式的車燈設計其上方為細長狀LED日行燈，下方則為多組單體LED光源，再來就是尾燈輪廓比起現行款來的更為窄小，車頂也將採用視覺感較為輕盈的懸浮式設計，搭配車頂尾翼及更外擴的葉子版造型，整體運動感預計將提升不少，其餘線條在彩貼的包覆下目前還看不出個所以然。
Mitsubishi在2016年加入了Renault-Nissan 集團組成了新聯盟，因此也獲得集團的資源挹注，這次大改款Outlander便與Nissan Rogue採用同平台設計，動力部分預計會沿用其2.5升自然進氣引擎搭配CVT變速箱，自身使用多年的Plug-in hybrid系統也將延續，且令人興奮的是PHEV車型將導入Super-All Wheel Control AWD技術，這套系統是擷取多年征戰越野拉力賽累積而來的技術，可自動調配前後馬達的扭力輸出使越野能力更為強悍，新車也將提供多樣的駕駛模式選擇，藉以提升在不同路況的駕馭感受，大改款Outlander預計將於美國時間2/16進行發表，屆時有更新訊息再為網友們送上。