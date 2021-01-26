16歲老靈魂的在地情感！「老家的色溫」藝術展華麗登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
「老家的色溫」藝術展中的內容包括了「攝影」、「電繪」、「版畫」、「素描」、「壓克力」、「裝置」、「影像」和「燈光」，展出「母系攝繪」、「我房間」、「作品迴廊」、「模糊地帶」等四個系列作品，並以「放映間」總結這次展覽的歷程與心情寫照，所有媒介都一併對齊創作者對老東西的新定義。同時實驗教育的三位一體，也讓戴宇廷交出第一張亮麗的成績，串連社區營造美感教育，中央新村藝術節儼然成形。
而這一路對戴宇廷給予不同教導，默默關注的師長們，有導演王小棣、鄭有傑、唐光華老師、畫家奚淞，均蒞臨現場以示支持，並對本次展覽的創作意圖及藝術完成度表示「超乎預期」的讚許。而戴宇廷身為原居⺠第四代，萌生了以老家為連結，注入形形色色的創意，連結自己在這裡溫暖的記憶，產出一件件融入這棟建築物的藝術作品。自許成為中央新村駐村藝術家，進而希望促成定期舉辦的中央新村藝術節。展現區內特殊的⼈文氣息和有別於周遭新建案的藝術氛圍，為已過半百歲月的中央新村注入新血，再現新貌。
Saturated Oldies「老家的色溫」藝術展
藝術展地點：新北市新店區中央新村四街103號
藝術展時間：2021年1月22日至2021年1月27日 15：00～20：00
詳情請洽臉書粉專：老家的色溫。
https://www.facebook.com/Saturated-Oldies-老家的色溫-104888721550814?locale=zh_TW