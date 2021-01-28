澳洲智庫評全球防疫表現　台灣勇奪第3、中國不列入排名

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羅伊國際政策研究院解釋，這數值可以檢視各國在發生第100例確診之後控制疫情的能力。在國家排名上，羅伊國際政策研究院一共統計了98個國家，第1名是紐西蘭、第2名是越南、第3名是台灣、第4名是泰國。而其他台灣民眾比較關心的國家，新加坡排在13名、韓國排在20名、日本排在45名，美國排在倒數的94名。
除了國家別的檢視，羅伊國際政策研究院還提供了一些有趣的發現，像是平均而言亞洲國家的表現最好，美洲國家的表現最差。歐洲國家則是起伏最大，表現最好的期間可以比亞洲國家還好、表現最差的期間甚至比美洲國家還差。對此現象，羅伊國際政策研究院認為這可能顯示，歐洲防疫一度獲得長足進步，但由於歐洲國家邊界互相開放，想要長期維持防疫的控制較為困難，因此到後期面對第二波疫情就顯得欲振乏力。
另外羅伊國際政策研究院還比較了專制國家和民主國家的防疫表現，結果證實了平均而言兩者相差無幾，專制國家在防疫初期能夠憑藉鐵腕展現強大控制力，但在第8週後就會明顯下滑，最終的平均表現甚至還略微落後給民主國家。
而若以人口規模分類，人口較少的國家表現較好，人口較多的國家表現較差，但兩者之間的差距隨著時間推移會慢慢縮小。而較富裕的已開發國家在初期的防疫表現會落後給較不富裕的開發中國家，但隨著時間推移，已開發國家的表現會反超開發中國家；不過到後期，兩者的表現一樣相差無幾。
羅伊國際政策研究院結論認為，國家間的經濟發展程度和政治制度的結構性差異，對防疫表現的影響並沒有想像中的大。真正的關鍵變因可能如學者法蘭西斯·福山（Francis Fukuyama）所推估的，在於公民是否信任其領導人，以及這些領導人是否具備能力有效領導國家。（編輯：倪浩軒）
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