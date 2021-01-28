21 年式 Mazda6 121.9 萬起標配通風座椅、BOSE 音響；CX-9 新增入門車型 149.9 萬起
2GameSome - 有車賞
2021-01-28 17:55:00
正 2021 年式 Mazda6 車系編成及正式售價分別為：Sedan旗艦進化型 124.9 萬、Wagon黑艷版 121.9 萬與 Wagon 2.5旗艦進化型132.9 萬，預計 2 月起開始交車。正 2021 年式 Mazda CX-9 車系編成及正式售價分別為: 2WD尊榮型 149.9 萬，2WD黑艷版 173.9 萬元，AWD旗艦進化型 188.5 萬，預計 3 月起開始陸續交車。
正 2021 年式 Mazda CX-9 全新尊榮型以 149.9 萬的售價進入 150 萬以內大型 SUV 級距，搭載完整 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，包含全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、進階前行煞車輔助系統（Advanced SCBS）、倒車煞車輔助系統（SCBS-R）、車道偏移警示系統（LDWS）、車道偏移防止系統（LAS）、盲點偵測系統（BSM）與後車警示功能（RCTA）等全數列入標配。此外，具備第二排座椅 One Touch Walk-in 按鍵、第三排 5/5 分離可折式後座椅以及電動尾門等配置。Mazda CX-9 2WD 黑艷版在外觀上導入全新爍黑格柵式水箱護罩造型，搭配爍黑鋁合金輪圈及爍黑車外後視鏡；內裝精選酒韻紅真皮座椅與爍黑飾板匯合，並以紅色縫線強化車室的熱血駕馭氛圍。AWD 旗艦進化型則以更加進化的樣貌展現頂級旗艦風範，鈦銀格柵式水箱護罩與 20 吋亮銀分割式鋁合金輪圈輝映出 CX-9 的俐落姿態；質感細膩的菱格紋 Nappa 真皮座椅，以及格紋鋁質搭配實木飾板的層次堆疊。此外，2WD 黑艷版與 AWD 旗艦進化型增添方向盤換檔撥片，加上 SKYACTIV-G 2.5T 高效汽油渦輪增壓引擎帶來的 230ps 同級最大馬力，並首度搭載無線充電裝置與無線 Apple CarPlayTM。正 2021 年式 Mazda6 導入 Wagon黑艷版，於 19 吋鋁合金輪圈及車外後視鏡注入黑色元素，打造性格更加強烈的運動氛圍；座艙內部採用酒韻紅真皮座椅、座椅中央灰色縫線、內裝紅色縫線與爍黑髮絲紋飾板。正 2021 年式 Mazda6 標配 360°環景輔助系統、全速域主動車距控制巡航系統（MRCC）、進階前行煞車輔助系統（Advanced SCBS）、倒車煞車輔助系統（SCBS-R）、車道偏移警示系統（LDWS）、車道偏移防止系統（LAS）、盲點偵測系統（BSM）與後車警示功能（RCTA）等 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，並全車系標配雙前座導流式通風座椅、前擋投影式全彩抬頭顯示器（Windshield HUD）與 BOSE® 環繞音響系統。正 2021 年式旗艦休旅 Mazda CX-9 與旗艦房車 Mazda6 分別以 149.9 萬起及 121.9 萬起的正式售價接單上市，即刻入主正 2021 年式Mazda CX-9/Mazda6 再享「5年原廠保固」或「24期0利率」優惠二選一*。歡迎造訪追蹤以下網站：