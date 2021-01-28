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全台僅三輛！Lexus LC Limited Edition 化身黑武士 580 萬起

2GameSome - 有車賞

2021-01-28 18:55:00

全台僅三輛！Lexus LC Limited Edition 化身黑武士 580 萬起
▲ 全台僅三輛！Lexus LC Limited Edition 化身黑武士 580 萬起
今年所推出 2021 年式 LC Limited Edition 限量車型，台灣市場僅能爭取到 3 台配額。
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本次限量車款在外觀搭載專屬黑化套件及 21 吋全新造型燻黑鍛造鋁圈。此外更於車尾配備設計靈感源自特技飛機的固定式碳纖維尾翼，其優異的空氣力學效果打造出宛如特技飛機於空中的敏捷操控特性。在內裝部分，採用專屬尊爵黑/馬鞍棕雙色搭配，並於座椅、方向盤、排擋桿、中央扶手及車門飾板大面積使用Alcantara材質。
LC Limited Edition 搭載兩種動力編成，包括搭載 5.0 升 V8 引擎的 LC 500，及 3. 5升 V6 油電複合動力的 LC 500h。以輕量化鋁合金打造的 V8 自然進氣引擎其最大馬力高達 464 PS，經過專業職人以敏銳聽覺調校與可變排氣閥門的搭配下，使其擁有低轉沉穩、高轉奔放迷人的聲浪。LC 500h 搭載全新 3.5 升 V6 引擎，最大綜效馬力達 359 PS 搭配世界首創 Multi-stage Hybrid 多段式變速系統，藉由 ECVT 無段變速系統後方新增的一具四速變速機構，為 LC 500h 打造了更運動化的換檔感受。

車型

LC 500 Limited Edition

LC 500h Limited Edition

建議售價

580萬

610萬

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