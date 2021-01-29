特企／「i繳費」平臺升級　掃描QR Code刷卡繳費更簡單

中信銀行電子化繳費平臺再升級，實踐減碳永續作為。中國信託銀行擴大「i繳費」網路繳費平臺服務，新增「金融服務專區」，整合多家銀行資訊，主打學費分期優惠、信用卡申請、信用卡開卡、刷卡活動登錄、數位存款開戶、貸款申請六大功能，民眾只需點選銀行選項，即自動帶入申請頁面，體驗一站式數位服務。因應農曆年後新學期到來，「i繳費」平臺新增QR Code刷卡繳費功能，不僅讓繳學雜費更簡單且免手續費，還有機會抽中Dyson吸塵器（共20名）。

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「i繳費」平臺上可繳逾2,500家學校之學雜費，2020年有超過176萬人次使用「i繳費」平臺繳交學雜費，總金額約新臺幣363億元。針對繳交學雜費，即日起至今（2021）年3月31日止，民眾透過「i繳費」平臺合作之30家銀行信用卡繳交學雜費，不限刷卡金額皆免手續費，還可參加Dyson吸塵器抽獎活動。此外，刷中信銀行信用卡繳學雜費，不限金額享6期分期0利率或單筆金額滿新臺幣3萬元則享12期分期0利率，使用商旅鈦金卡再享0.2%現金回饋無上限。

響應全球減碳行動，中信銀行多年來致力推動電子化繳費，自2006年統計至今，「i繳費」平臺上繳納逾1,500萬筆學雜費與家庭生活費用，為地球降低2.7萬公斤的碳排放量，減少砍伐約1,800棵樹木。為擴建更完善的電子繳費通路，除了原有繳費管道外，今年新增掃描信用卡QR Code，另可透過「發票存摺」、「今網智生活」、「社區幫」APP連結至「i繳費」平臺完成繳費。為鼓勵民眾加入愛地球行列，凡透過新增管道完成刷卡繳費者，不限刷卡金額皆免手續費，還可參加Dyson吸塵器抽獎活動，且抽獎機會從1次升至10次。

家長只需備妥繳費資料及信用卡，透過「i繳費」APP、「i繳費」平臺（www.27608818.com）、中國信託LINE官方帳號「i繳費」、撥打語音電話(02)2760-8818或從「發票存摺」、「今網智生活」、「社區幫」APP連結至「i繳費」平臺，掃描繳費單上QR Code或輸入學校代號、繳款帳號及卡號等資料，即可輕鬆繳交學雜費，活動詳情請上www.27608818.com或電洽(02)2745-8080查詢。