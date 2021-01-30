台灣終於有真正的賽車電影─《叱咤風雲》觀後感！

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也許台灣電影曾經輝煌，但也沉寂許久，直到近幾年整體關注度才開始回升，但環境仍不算太好；至於賽車運動也就不用贅述了，目前除了卡丁賽事、金卡納與街道、爬山賽，整體環境與許多國家都難以相比，因此，在台灣這片賽車沙漠選擇以「賽車」為主題，要不是有無比熱情，那根本是瘋了；就在約莫2018年中時得知《叱咤風雲》即將開拍，除了知道陳奕先導演本身也是賽車手，監製周杰倫很愛車，演員中也僅有柯有倫因父親柯受良的緣故，與賽車還算有點淵源，其他演員要如何詮釋圍繞著以賽車為主題的角色，都打上了個問號。 所以老實說起初對這部電影並沒有放太多期待，更何況當時說要在台灣拍，而當時大鵬灣賽車場已經歇業，麗寶賽車場的大賽道也還沒完工，實在不曉得這部電影要怎麼拍得成，但總之最終這部片是完成了，接著原預計2019年就可上映，卻因為檔期加上疫情，整整延遲了兩年，終於在2021年1月16日正式上映，但在看過電影後，不僅從不期待轉變為真心推薦，對整個團隊與演員也都完全改觀。
首先，關於陳奕先導演對賽車的熱情無庸置疑，畢竟其本身就是賽車手，但要把賽車的車輛細節、競賽的震撼感、車手心理，以及幾乎在賽車場上、場邊、甚至是車隊運作會遇到的現實狀況等種種元素濃縮在電影裡，然後還要盡可能合乎專業的狀態下，以一般不懂賽車的觀眾能感受其氛圍與融入娛樂效果後呈現，在專業、電影娛樂、商業宣傳間的尺度拿捏難度超乎想像，要把賽車運動的所有精髓完整呈現，就會變得像實況轉播或紀錄片，若特效做得太多，又會太過失真，最終從劇本到最後剪輯，在陳奕先導演與周杰倫監製共同操刀下，最終的成品可說是在兼顧所有考量後取得完美平衡，緊湊、震撼卻又不會太激情、浮誇，真的是難得佳作。
為了這部電影，開拍後預算一路加到超過三億，光是車輛、為了呈現11支車隊22輛車的擬真賽事畫面，就準備了3、40輛以上各式車款，也就是說每個比賽場景，就得動用至少22位車手參與，然後還是在當時未完全完工的麗寶賽車場拍攝，實在難以想像，無怪乎籌備期長達六年。
而且更難能可貴的是，每一位主要演員真的都演得十分到位；首先飾演車隊經理的柯有倫，算是唯一對賽車有概念的主要演員，雖然沒有實際下場擔任車手，但以自身觀念與經驗，反而能夠詮釋車隊經理所需要之運籌帷幄的狀態，同時還要肩負一切壓力，給予車手與工作人員一個無後顧之憂的環境，得展現出「扛的住」的心境，得把「苦」給吞忍。
飾演反派的高英軒，以原本冠軍車隊中的閃亮新星，卻因受到車王打壓，積怨轉隊後帶著怨念的憤恨感，也透過對過去怨懟的神情、囂張跋扈的態度與比賽過程中的車輛碰撞中帶起激昂，一部戲總是要有反派，原本在主要演員中相對知名度稍低的高英軒，應該因為這部片讓許多人認識他。
至於戲中的過氣車王，陳奕先導演最初在寫劇本設定角色到選角時，就選定由范逸臣飾演，主要原因是范逸臣在經歷過「海角七號」的高峰後，久久未有能夠超越的作品，心境可融入所謂的過氣車王角色中；其實不只是賽車，對於各種競賽有點概念的人應該都知道，所謂連霸冠軍者的傲氣是不可一世的，要他們承認自己變弱談何容易，因此要在鏡頭面前演繹自己必須接受實力不再、已經「過氣」的心境更是不容易，必須在表演出滿腔熱血、力不從心，備受否定後卻得壓住情緒的過程，范逸臣的確詮釋得很傳神，在大螢幕上可感受到他那一拳想揮卻不斷忍住的鬱悶與最後妥協。
而飾演自電競模擬賽車冠軍被挖掘轉戰實際賽車之新秀賽車手的曹佑寧，在導演原設定男主角的部分就需要一個非常悶騷的宅男，而且想要耍帥又帥不到位，私下個性吻合的曹佑寧因此中選；其在電影中演略顯呆萌的樣貌，演活了一個「宅男」為愛走出虛擬世界，挑戰實際賽場的悶騷小子，得展現有一種為愛什麼都做，但又缺乏自信的傻勁，在面對每個挑戰的關鍵點中「扭捏」感十足，扭扭捏捏後卻又一股腦兒地往前衝。
然而最讓我驚豔的則是是昆凌，大家對他最熟知的身分，應該就是周杰倫的太太，既然是電影監製的另一半，所以先前有關周杰倫因愛妻出資為她拍電影的新聞不斷，搞得好像她完全是因老闆娘才取得女主角角色，不過只要看完電影，根本不用質疑她原來的身分為何了？ 飾演車隊年輕新秀，又是賽車圈相對稀少的女賽車手，必須展現出比男性更堅毅、更不服輸的心態，在看似美麗嬌柔的外表下，卻得比誰都硬，在因傷不能出賽的失落與反應，觸動有相似經驗人們當時的扼腕感，而面對嘲諷與商業現實後的憤而轉隊，再因為前隊友的事故轉至懊悔想挽回，連續的轉折，完美詮釋女賽車手那種「帶著嬌氣的倔強」，柔中帶剛，只要她想做的，誰也攔不住；看完電影後，一時間還真想不出誰比昆凌更適合這個角色。
最後，擔任監製的周杰倫，在戲中則是飾演地下車王，戲份不多，但在男主角每個階段轉折點中扮演關鍵襯托角色，具有畫龍點睛的效果，巧妙地串起故事轉換，也展現自身與導演在後製剪接時的功力。
就如同一開始所說的，《叱咤風雲》在台灣艱困的環境中拍攝，必須在專業與娛樂間取得平衡，不能演得太深讓非車迷看不懂，又不能淺到被專業挑戰，實在十分艱難，最後成品完整度高，又將各方面拿捏到位，無論你喜不喜歡賽車，非常值得進戲院觀賞，同時也支持國片盡一分心力！