住宿｜芭蕾城市渡假旅店 台中超高CP值商務房+氣泡按摩浴缸
ReadyGo
2021-02-01 11:30:32
與其說是旅遊城市，不如說台中已成為台灣人密不可分的生活城市，開車、高鐵都是中間點，因此在周末快閃台中並非難事。跨年前臨時安排了台中兩天一夜的行程，台中住宿不難找，但要找到價格划算、CP值高的則要下點功夫，這次選擇在芭蕾城市渡假旅店下榻，親自體驗一下堪稱頂級的商務房房型。
外觀、大廳因為整天行程滿檔，抵達芭蕾城市渡假旅店已是晚上9點多，從國道一號下中彰快速道路來到這不用五分鐘，遠處就能看見芭蕾的城堡建築外觀，如同取名「芭蕾」一樣，整個旅店隨著歲月更具風華，就像芭蕾舞擁有悠久的歷史，不斷蛻變後，依舊優雅、浪漫而經典。入口處的一側免費提供商務房旅客停車，方便又貼心；電梯旁簡單的隔出了小空間，算是一個精緻的大廳，讓進門的旅客感受到輕鬆自在的氣息，放慢步調享受愜意放鬆的城市渡假氛圍。櫥櫃擺著芭蕾吉祥物「獨角獸」的相關商品，來之前就知道獨角獸房型是芭蕾的招牌，可愛迷人的模樣的確很惹人喜愛。房間空間即使是商務房，在走廊部分也很講究，拖著行李箱的吵雜聲瞬間按了靜音似的，厚實的地毯不僅吸收了聲音踩起來更是柔軟、舒適的。打開房門65吋的液晶電視掛在牆上正對著床，打開頻道除了有一般的第四台，還增加了電影頻道和Youtube，讓人期待著洗好澡躺在床上最佳的放鬆時光。床前的兩張獨立座椅，是雙腳的救贖，立即放下行李坐上去，體力不支可能會就此昏睡過去。房間整體走暖色調，木頭、磚牆搭配微黃的燈光，家的感覺油然而生，是安心的感覺；床的軟硬適中，特別喜歡枕頭和棉被上的車邊，不再是純白而多了一種線條感更有溫度。一進房的透明玻璃看到底是房間的衛浴空間，芭蕾城市渡假旅店每個房型都設有按摩浴缸，氣泡式的按摩浴缸不怕髒，泡得更心安。在洗去一身疲勞後還能邊看電視邊享受尊榮級的按摩服務，就算出差，回房後如同渡假，這樣規格的商務房真的令人為之驚艷。芭蕾莊園(餐廳)如此詩情畫意的名稱，是隔天吃早餐的地方，中西式的BUFFET種類齊全，豆漿、紅茶、吐司、饅頭任君挑選，中式的稀飯派肉鬆、熱豆漿配饅頭，是出遊才會吃到的口味。座位寬敞舒適，若是天氣好也能到戶外用餐區，在藍天白雲下用餐，格外悠閒清新，可惜當天實在太冷，還是回到室內用餐暖和點。除了商務房型，芭蕾城市渡假旅店還擁有33間不同主題的VILLA房型，打造了「一房一庭園」氛圍，舉辦生日派對或是短時間休息，區隔一般旅店室內的設計型態。芭蕾風華-馬泰拉以位於義大利的世界文化遺產馬泰拉山城為參考原型，推開房門，彷彿穿越時空，漫步在灰白的岩洞中。獨特的穴居體驗，搭配令人放鬆的氣泡浴缸，以及自然撒落的天井陽光，原來義大利可以離我們這麼近！芭蕾風華-金色杜拜喜歡金碧輝煌的中東風情？住進阿拉伯皇宮及杜拜的海底餐廳，就像進入一千零一夜的世界，整個房間仿造阿拉伯王宮，極盡奢華，戶外戲水池、雙浴缸的獨特設計，加上金光閃閃充滿中東風情圖騰的馬賽克磁磚，中東之旅沒有最奢華只有更奢華！隔天入住七星級帆船飯店內的海底餐廳，奢華浪漫指數破表，想在這裡求婚也沒問題！芭蕾典雅-巴黎公主房內的裝潢就是一位公主的房間，皇室的躺椅，高級的水晶吊燈，換上洋裝播著古典樂，就能在房間跳舞，期待著王子的到來。晚上點上香氛蠟燭，倒上一杯紅酒，洗個溫暖的泡泡浴，創造屬於自己的法式浪漫時光。疫情之下不能出國，卻能透過住宿體驗不同國家的風景，每個房門打開都是驚喜，成為你下次來台中的選擇芭蕾城市渡假旅店下榻的理由。旅店資訊芭蕾城市渡假旅店地址：台中市南屯區向上路三段221號電話：04-2383-2888訂房連結
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