新世代 Mercedes-Benz MBUX 用心照料車內乘客，全新 S-Class 三月首演
2GameSome - 有車賞
2021-02-01 13:25:00
全新 Mercedes-Benz S-Class 即將於三月初正式在台登場，台灣賓士特別帶來三篇內容探索 S-Class 各項細節。結合人類五感的新一代 MBUX，率先於 S-Class 亮相，本篇將帶你深入了解 MBUX 如何用心照顧座艙內的每一個人。
MBUX擴增實境抬頭顯示器、3D儀表板駕駛車輛需要極高的專注力，為減少視線干擾，全新的抬頭顯示器首創擴增實境功能，讓導航方向路徑能與 S-Class 前方環境合為一體，指引更加全方位；舉例來說，在準備駛離圓環時，MBUX 擴增實境抬頭顯示器會投射魚骨型的箭頭在前方視線，讓駕駛者可以提早並更精準地判斷行車路線，開往正確的方向，同時確保行車安全。另一項為駕駛而生的貼心功能，為全新首創的 3D 儀表板，為了因應駕駛不時需要切換視線方向，S-Class 導入最新科技，內建於儀表板內的紅外線攝影機可持續追蹤駕駛者雙眼，並根據視線位置生成空間影像，無論什麼角度皆可感受立體顯像效果 MBUX 智能控制以使用需求至上，全新 MUBX 將智慧科技展現於 S-Class 整體座艙空間。MBUX 智能控制 就是最佳證明，例如倒車時，駕駛者只需依照平時習慣，將視線順勢轉移至後方，系統即會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾，讓車輛後方的路況一覽無遺；若駕駛者在夜間要開啟手套箱拿取物品，副駕駛座的室內燈就會主動開啟；而當調整後視鏡時，無須再左右切換選擇，駕駛者只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行調整。 MBUX 打造客製化後座體驗後座乘客除了可以獨立享受多媒體內容、調整導航目的地，新一代的 MBUX 更擁有後座獨立的聲控系統，後座乘客也能夠直接透過「你好，賓士」與 MBUX 語音助理溝通，無須再依賴前座傳遞訊息，簡化乘客和語音助理之間的溝通方式。 若想了解更多資訊，歡迎透過此連結（http://mb4.me/The_new_S-Class）觀看繁體中文版 Meet the S-Class DIGITAL My MBUX 特輯。