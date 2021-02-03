全新 BMW M3 / M4 Competition 預售 555 萬起，雙門四門你選誰？
2GameSome - 有車賞
2021-02-03 20:25:00
BMW 總代理汎德公司即日起以全新 BMW M3 Competition 555 萬、BMW M4 Competition 558 萬的價格開始接單；對於喜愛賽道競技的車主們則可以選擇 M3 Competition Racing Package 以及 M4 Competition Racing Package，Racing Package 版本增加全新的 M 專業賽道駕駛及甩尾分析系統、M 專屬碳纖維賽車桶型座椅以及碳纖維飾板，配備總價值達 425,000 元，預售價格分別為 580 萬以及 583 萬。
全新 BMW M3 Competition 與 M4 Competition 在外型上大膽地加大了雙腎形水箱護罩；隆起的引擎蓋造型與強化空氣力學的車側線條及延伸至車尾的尾翼設計等，處處可見新世代 M Car 充滿清晰肌肉線條的賽道競技風格。標準配備的前 19、後 20 吋 M 專屬鍛造雙輻式輪圈擁有較上一代車款更輕量且高韌性的強度，搭配更寬的前輪距離與輪胎寬度，讓全新 M3 Competition 與 M4 Competition 在極限操控時仍能保持順暢的轉向性能，每一次轉彎都感受到極其精確的反饋力道。不讓外觀專美於前，全新 BMW M3 Competition 與 M4 Competition 搭載了經典的 M TwinPower Turbo 直列六缸汽油引擎，最大馬力衝破 510 匹德制馬力，較上一代車款增加了 60 匹馬力，而扭力更提升 100 牛頓米，可在 2,750rpm 轉速達最大 650 牛頓米的扭力輸出，擁有 0-100km/h 加速僅需 3.9 秒的歷代最速佳績。進入座艙，全新 BMW M3 Competition 與 M4 Competition 採用 BMW 經典的駕駛導向設計，搭配大量的 M 專屬語彙與碳纖維材質運用，充滿競技感同時符合人體工學，讓駕駛全心專注於每一次的操駕體驗。汎德公司更推出了 Racing Package 版本，全新 M3 與 M4 Competition Racing Package 版本增加了 M Car 首次推出的「M專業賽道駕駛及甩尾分析系統」，讓車主在賽道上恣意奔馳的同時，紀錄並分析每一次的滑行與甩尾數據；此外，座艙中運動感十足的碳纖維飾板，為車室空間增添熱血跑格；由 BMW M GmbH 全新開發的「M專屬碳纖維賽車桶型座椅」，座椅全面使用輕量化的碳纖維包覆，較標準的 M專屬跑車座椅減輕了 9.6 公斤，搭配賽車座椅的簍空設計，其輕巧堅韌的結構外型，除地符合賽道上極需的支撐與包覆性，同時也提供長程駕駛時的舒適性與穩定性。
全新BMW M3 Competition / M4 Competition預售價格表：
|車型
|預售價格
|備註
|BMW M3 Competition
|555萬
|
|BMW M4 Competition
|558萬
|BMW M3 Competition Racing Package
|580萬
|*M專業賽道駕駛及甩尾分析系統 *M專屬碳纖維賽車桶型座椅 *碳纖維飾板(配備總價值$425,000)
|BMW M4 Competition Racing Package
|583萬