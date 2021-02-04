如果Skoda推這樣的露營車有搞頭嗎？
Carture 車勢文化
2021-02-04 12:25:20
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現今戶外活動屬露營最為興盛，對此許多消費者便選購休旅車型以方便載物露營，但真要飾和露營還是屬露營車最為適合且便利，不過於這部分Skoda則沒有推出相對應的露營車，而日前擔任Skoda介面設計師Daniel Hájek便自行設計心目中的露營車。 Daniel Hájek之所以會有設計露營車想法，主要因家中至今依舊保留Skoda 1203廂型車，並且有著年少回憶與家庭情感，因此Daniel Hájek便以1203作為靈感設計重新現代化1203概念露營車，因此整體有著相當前衛的設計，但從中仍可看見當年1203元素。 目前這款1203露營車是屬於設計師自行發想的概念車，但Daniel Hájek也表示未來躺若能實現，該露營車可以福斯商旅T系列車型為基礎並且搭載純電系統，當然這一切都是設計師想法，不過想像一下若將造型修改成現行Skoda語彙，所呈現的樣貌應該會挺好看的。
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