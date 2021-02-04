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國外版《進擊的巨人》竟都穿上了衣服！背後原因曝光

文/NOW電玩

2021-02-04 15:19:53

▲最後一季動畫《進擊的巨人The Final Season》目前也正火熱開播中。(圖／翻攝自動畫官網)
▲最後一季動畫《進擊的巨人The Final Season》目前也正火熱開播中。(圖／翻攝自動畫官網)
由日本漫畫家諫山創創作的漫畫《進擊的巨人》即將在今年4月正式完結，最後一季動畫《進擊的巨人The Final Season》目前也正火熱開播中，在全世界都引起了巨大的迴響。其中邊身成赤裸巨人戰鬥的場面更是充滿魄力。不過有日本網友發現，根據漫畫發行的國家不同，有些巨人竟然會穿著衣服戰鬥。
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推特網友 takigare3 今（4）日在推特上發文表示，有些國家會因為顧慮到伊斯蘭教徒，因此幫原本全身赤裸的巨人通通加上黑色衣服，男性巨人就多一條短褲，女巨人則是配上一件從胸部到膝蓋上方的衣服。而從漫畫的文字來看，應該是信奉伊斯蘭教為主的印尼出版的。
▲《進擊的巨人》部分國外版為顧慮伊斯蘭教，原本裸體的巨人都穿上了衣服。(圖／翻攝自《滝沢ガレソ@takigare3》推特)
▲《進擊的巨人》部分國外版為顧慮伊斯蘭教，原本裸體的巨人都穿上了衣服。(圖／翻攝自《滝沢ガレソ@takigare3》推特)
在伊斯蘭教中有著「羞體」這一觀念，羞體是指需要以衣物遮蔽、避免被他人看見的身體部位，雖然不同教派針對那些部位是羞體有不同見解，但通常男子是從肚臍至膝蓋之間的身體部位；女子部分就更複雜，會隨著禮拜、面對的對象是外人、親人或是丈夫有不同的羞體範圍。
當然女巨人不可能全身遮光光，或許出版商採取了最折衷的方式：《古蘭經》訓示要遮掩生殖器官、成年女子則要遮掩胸部，因此女巨人才會有一件黑色衣服。
takigare3 發出推文後吸引不少日本網友討論，有網友笑稱「雖然沒有生殖器但是用褲子遮掩後感覺就變成薛丁格的雞雞了」、「賽亞人的戰鬥服？」、「伸縮性比賽亞人的衣服好」、「伸縮性好到很在意它的材質」。
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