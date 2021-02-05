潘懷宗涉詐領助理薪資案　高院撤銷交保發回更裁

（中央社記者蕭博文台北5日電）台北市議員潘懷宗涉嫌詐領助理薪資至少新台幣300萬元，檢方聲請羈押禁見，士院裁定200萬元交保。士檢提起抗告，台灣高等法院認為原裁定理由不備，今天發回士院更裁。
高院裁定指出，潘懷宗涉犯貪污治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪、刑法使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大，且利用職務上機會詐取財物罪，是最輕本刑5年以上有期徒刑之罪。高院認為，潘懷宗坦承以人頭助理向台北市議會領取薪資，但辯稱並未挪作私用、沒有不法意圖，只是用來支應服務處開銷，但依同案被告說詞及卷內證據，有相當理由認定潘懷宗有偽造證據、勾串共犯之虞。裁定提到，士林地院認為潘懷宗有串證或滅證之虞，卻以200萬元交保並限制出境出海，但未說明為何認定具保及限制出境出海即可替代羈押；且現行法律並無串證或滅證可沒入保證金的規定，能否擔保被告不會有串證或滅證行為，仍有疑問。高院認為，士院裁定理由不備，檢察官抗告有理由，撤銷原裁定，發回更裁。全案起於檢調獲報，潘懷宗及陳姓辦公室主任涉嫌於民國97年至109年間，以人頭詐領公費助理薪資後挪作私用，初估詐領金額約300萬元。檢調1月26日發動搜索，聲押潘懷宗及陳姓辦公室主任，法院裁定各以200萬元、150萬元交保，檢方對潘懷宗交保提起抗告。士檢抗告指出，潘懷宗挪用人頭助理薪資支應每月支出開銷，卻辯稱未挪為私用，僅以200萬元具保，恐難造成拘束力，與此案造成法益侵害不成比例。士檢認為，潘懷宗與同案被告有多年交情，雖坦承偽造文書，並承認人頭助理薪資作為服務處費用使用，但仍有可能利用與同案被告關係，編造薪資流向或影響共同被告供述，或羅織不同解釋，無從排除勾串可能。（編輯：戴光育）