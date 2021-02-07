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過年圍爐哪道年菜最難吃？眾人點「這1樣」吐爆：超噁心

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 10:53:53

▲一名女網友發文，表示公婆為了年菜在吵架，也詢問網友們，到底年菜去餐廳好，還是自己在家冷凍年菜較佳。（示意圖／Nownews資料照）
▲一名女網友透露自己最討厭的年菜就是佛跳牆，她也好奇網友們最討厭的年菜是哪道，貼文一出，引起熱議。（示意圖／Nownews資料照）

農曆新年將至，許多家庭早已經準備好年菜，不過年菜這麼多道，你覺得哪道年菜最難吃呢？就有名女網友發文抱怨，並表示自己最討厭吃「佛跳牆」，更直呼配料「芋頭」根本就是「地獄來的食物」，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家覺得最難吃的年菜是哪道」為題發文，表示自己最恨的年菜就屬「佛跳牆」莫屬了，因為裡頭的其中一項配料「爛芋頭」，吃起來不僅軟爛，甚至還有黏黏的口感，也讓她直呼「就是地獄來的食物，我不愛」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家覺得最難吃的年菜是哪道」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家覺得最難吃的年菜是哪道」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO也相當好奇，「大家有甚麼覺得好吃／難吃的年菜嗎」，她也提供幾個選項讓網友們參考，「長年菜、佛跳牆、年糕、發糕、各式魚、蝦、烏魚子、滷牛腱和豬腳」。

貼文一出，網友們紛紛留言，「不喜歡烏魚子，有一種無法接受的味道」、「珍珠丸超難吃.......」、「獅子頭吧，我就單純不喜歡，覺得說不出理由的不好吃」、「年菜沒有一道是好吃的，今年圍爐要說服長輩吃麻辣鍋」、「除了年糕之外其他都不吃」、「覺得芋頭毀了佛跳牆」、「超討厭吃年菜的，每道都在比難吃」；但也有網友表示，「蛤，我超愛佛跳牆就是因為裡面的芋頭跟栗子」、「佛跳牆跟豬腳都很好吃」、「芋頭才是精髓，懂什麼」。

其中，受到最多網友嫌棄的年菜就是「長年菜」，「長年菜，有夠苦的，阿公都會叫我們至少要吃一條」、「長年菜真的不好吃」、「長年菜」、「長年菜根本就是暗黑料理」、「所有選項都愛除了長年菜，嘔嘔嘔超苦」、「除了長年菜以外，我都很愛誒」、「長年菜就是難吃」、「長年菜夭壽難吃，重點還是每年必煮（必吃）」。（編輯：郭佩蓉）

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