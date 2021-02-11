12生肖「年節口慾」關鍵字曝 3生肖缺乏意志力越減越肥
編輯中心/綜合報導
2021-02-11 09:00:00
年節期間一般民眾最常做的事就是大吃大喝，但在悠閒度假之餘，也別忘了注意體重，不要等到要減肥時才後悔莫及！命理專家艾菲爾老師就公布了12生肖「年節口慾」關鍵字，更指出有3生肖會「越減越肥」，趕快一起來看看吧。
十二生肖「年節口慾」關鍵字：鼠【饕口饞舌】、牛【喝水兩千】。虎【重視體態】、兔【莎拉蔬食】。龍【天天吃鍋】、蛇【愛吃甜食】。馬【加強訓練】、羊【計畫萬全】。猴【多吃水果】、雞【細嚼慢嚥】。狗【開心吃喝】、豬【毅力不足】。而被點名2021上半年會「越減越肥」的3生肖為：第三名、生肖豬豬寶寶意志力不夠堅強，又比較散漫，常常自己定下減肥目標後，執行沒幾天就喊累、想放棄，無法堅持到最後。總是想方設法地找機會偷懶，或是想一步登天的亂找偏方去試，不想付出就想有成果，最後不只沒減肥，連帶地將身體也搞壞了。上半年想瘦下來快去找生肖虎、生肖兔一起互相激勵吧！第二名、生肖蛇蛇寶寶看見美食雙眼就發直，尤其對甜食最沒有抵抗力。偏偏你又是個易胖體質，吃下去的食物幾乎有70%都會累積在自己身上，想甩也甩不掉。每次換季時看著衣櫃裡穿不下的衣服，下定決心要減肥，但是一看見美食，減肥馬上就變成明天的事了。上半年想瘦下來快去找生肖猴、生肖雞一起擬定減肥計劃！第一名、生肖鼠鼠寶寶總是用「吃飽了才有力氣減肥」這句話來催眠自己，不是不想減肥，而是身為零食控的你，常常被街邊新開的小吃店、便利店裡新出的糖果、餅乾給迷惑住了。明明上一秒才剛吃飽，出門一趟手上又捧著一袋又一袋的零食、飲品回家。上半年想瘦下來快去找生肖牛、生肖龍一起烹調營養健身餐吧。（編輯：倪浩軒）