實體書終將消失？電子書大力發展　有聲書新崛起

讀墨電子書2020年度閱讀報告顯示，儘管因為疫情衝擊，但透過策展活動及新功能的陸續釋出，讀墨仍交出總會員數近70萬人、總上架書量超過14萬本的成績，截至去年11月底，該網站全年總閱讀時間達9200萬分鐘，是2019全年的1.7倍，總營收更突破2.5億元，年增長率達60％，儼然是出版界的耀眼新星。讀墨電子書執行長龐文真表示，2020年的挑戰主要是來自疫情新聞瓜分了讀者的注意力，靠著經營多年的「閱讀馬拉松」策展活動及社群經營，才能夠在不消價競爭的前提下，開出穩定的成長曲線，尤其是周年慶期間推出的活動，更把全站閱讀熱度推到最高，單月閱讀時間一舉突破1000萬分鐘，是去年最高月份550萬分鐘的1.8倍。雖然電子書在台灣市場成長快速，不過在歐美市場，早已有不同的出版形式年產值超越電子書，那就是有聲書市場。光磊國際版權總裁譚光磊指出，美國的有聲書產值在2019年已超越電子書，來到12億美元，而且到目前為止已連續8年呈雙位數成長。研究機構Reports and Data更預期，在2020年～2027年全球有聲書市場將以每年27％的速度成長。隨著Podcast的崛起，有聲書的台灣市場也逐漸發展，讀墨統計，去年共有約2500名讀者聽過有聲書，累計總聆聽時間超過70萬分鐘最喜歡在通勤及入睡前聽有聲書，每次聆聽約為15到30分鐘。而1月甫成立的有聲書新品牌鏡好聽將以現有的鏡文學等出版資源挹注在新興產業上，預計將以媒體內容為基礎，與出版社合作有聲書，並邀請各界專家製作知識、文化的聲音節目與課程，仿照國外平台如美國亞馬遜的Audible或Audiobooks，使用訂閱付費制，然而電子書市場在台灣還未成熟，有聲書更加不普及，未來是否讓讀者跟著買單大家都在看。面對傳統出版的轉型，文化部在102年就提出「文化部輔導數位出版產業發展補助作業要點」，以補助出版事業製作並發行具有市場潛力、得獎或受推薦、重要作家的數位出版品，除了希望提升質量、增加市場的銷售種數，讓消費者有更多的選擇，近年也擴及有聲書，並鼓勵發展B2B、B2C及C2C等各種創新營運模式，同時也階段性鼓勵補助推展數位閱讀模式，參與數位出版相關國際組織或活動等數位閱讀推廣。文化部指出，近年來數位出版銷售額增加、電子書接受度提高，此次疫情期間因實體活動減少而有逐步轉移線上電子書平台閱讀情形，未來將持續整合相關資源，協助出版業者因應數位化發展。