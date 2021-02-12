【NOW少年】牛年行大運 超詭異新年文化大集合
文/沈傳恩
2021-02-12 20:30:00
「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」適逢牛年正月初一，不少民眾都會選擇在春節期間返鄉，跟家人一同團聚、吃吃年夜飯；本集的《NOW少年》就要帶大家一起看看，對華人意義重大的春節連假，到底街頭民眾都選擇如何度過？有什麼超特別的過法？初一到初五又有什麼該注意的呢？
實際街訪調查發現，大多數民眾過年都會選擇平凡的跟家人吃個飯，或是放鞭炮、守歲，但是也有人出乎意料的不過年；至於春節讓人最關心的「紅包」問題，受訪者們的「行情」也略有不同，有4000的，也有10000上下的，甚至有人因家族龐大，一年紅包收入上看20000的。根據主持人的整理，農曆初一至初五應注意事項如下： 大年初一：不能動用掃帚，否則會掃走運氣、破財。假使非要掃地不可，須從外頭掃到裡面。到今天許多地方還保存這一習俗，除夕前掃除乾淨，年初一不出掃帚，不倒垃圾，備一大桶廢水，當日不外潑。大年初二：出嫁的女兒回娘家，要夫婿同行，所以俗稱“迎婿日”。這一天，回娘家的女兒必須攜帶一些禮品和紅包，分給娘家的小孩，並且在娘家吃午飯，但必須在晚飯前趕回婆家。在過去，一家人也會選擇這一天拍張全家福。大年初三：又稱赤狗日，與“赤口”同音，通常不會外出拜年，傳說這天容易與人發生口角爭執。不過這個習俗早已過時，因為現在人們難得春節團聚，對此已經淡化許多。變成初三睡到飽了。大年初四：是祭財神的日子，過去，老闆想將某人“ 炒魷魚 ”，這天就不請他來拜神，對方也就心知肚明，自己收拾走人。還有傳說，灶王爺這天要來查戶口，因此也不宜遠出。大年初五：俗稱破五，要「趕五窮」，包括“智窮、學窮、文窮、命窮、交窮。人們黎明即起，放鞭炮，打掃衛生。鞭炮從裡往外放，邊放邊往門外走。說是將一切不吉利的東西都轟出去。這天，民間通行的習俗是吃餃子，俗稱捏小人嘴更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。