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失眠該怎麼辦？她曝「助眠神招」超有效　網實測後驚呆了

編輯中心/綜合報導

2021-02-09 17:32:29

▲有網友分享助眠妙招，只需要「一隻筆、一張紙」就能有效預防失眠。（示意圖／翻攝自《@praisebeprepared》TikTok及《pexels》 ）
▲有網友分享助眠妙招，只需要「一隻筆、一張紙」就能有效預防失眠。（示意圖／翻攝自《@praisebeprepared》TikTok及《pexels》 ）
現代人生活忙碌，常常因為工作、壓力、家庭與人際關係等因素，導致躺在床上仍輾轉難眠，想事情想到無法入睡。近日，就有網友分享「助眠妙招」，而且只需要一隻筆、一張紙，就能有效預防失眠，不少網友嘗試過後也直呼「真的很有效」。
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根據《鏡報》報導，艾蜜莉（Emily Brochu）日前在《TikTok》表示，當她無法入睡時，會試著講一些助眠故事，但翻來覆去還是輾轉難眠睡不著，於是想到治療師推薦她的妙招，並決定錄製影片分享給大家。
▲艾蜜莉指出，失眠時就將想到的東西通通寫下來，慢慢就會產生倦意。（圖／翻攝自《@praisebeprepared》TikTok）
▲艾蜜莉指出，失眠時就將想到的東西通通寫下來，慢慢就會產生倦意。（圖／翻攝自《@praisebeprepared》TikTok）
治療師告訴她，「如果在床上躺超過了20分鐘，還是沒辦法睡著，那就代表你的思緒很混亂，因此你需要下床找到一張紙、一支筆，寫下你當下正在煩惱的事，然後寫到你累了想睡為止，這時候馬上放下紙筆，躺上床，就能輕鬆入眠」。
艾蜜莉在實測後，也忍不住說「這是我的睡眠治療師推薦給我的，我真的覺得很有效」，許多網友看完影片也紛紛回應，「好厲害，我應該馬上學起來」、「原來寫字很有用」、「這招很不錯，我在寫日記時很常睡著」、「這招真的很有用」、「當我無法承受壓力時，我會做類似的事情，讓它們從我腦中剔除」、「太棒了，這樣我就不用怕失眠」。（編輯：許智超）
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