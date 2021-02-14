背痛腳痛心裡苦　神經阻斷術助下背痛

86歲廖爺爺下背、左腳麻痛長達兩年，經核磁共振檢查發現有多節腰椎嚴重退化及壓迫神經，75歲林爺爺過去也曾因腰椎病變動過脊椎融合手術，近期又因脊椎滑脫導致腰部疼痛，兩人均因年事已高，不希望開刀治療，經醫師評估，透過神經阻斷術治療，術後疼痛大幅緩解，直說：「總算可以好好睡一覺了」。

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廖爺爺近幾年飽受下背痛及左腳麻痛所苦，無法久站，經檢查後雖發現是多節段腰椎狹窄合併神經壓迫所致，但他擔心手術風險高，遲遲不願接受手術，只得接受各項保守治療，可惜不見效，直到最近狀況加劇，走路也走不遠，「幾乎難以成眠」，經地區衛生所轉介來診療，醫師建議採用神經阻斷術治療，術後效果令廖爺爺相當滿意，甚至自嘲說以前身體就像開一台老爺車，打完針後就像換開了台新車一樣。

另一位林爺爺多年前曾接受腰椎融合手術，最近經常出現腰痠背痛、無法久站症狀，令他相當困擾，經Ｘ光及核磁共振檢查，發現先前融合手術的上一節有退化及滑脫合併神經壓迫，諮詢許多醫師皆建議手術治療，但林爺爺不願意冒手術及麻醉風險，同樣選擇神經阻斷術治療，術後生龍活虎，完全不見術前愁眉苦臉的模樣。

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師林琮凱表示，脊髓及脊神經是控制身體動作和感覺重要的中樞，當脊椎神經受到壓迫，其神經支配的部位容易產生痠、麻、痛、甚至無力等症狀，尤其是腰椎要負擔上半身重量還要支撐彎曲伸展等動作，容易有退化長骨刺或是椎間盤突出等壓迫神經的疾病，透過神經阻斷術不但能確認該神經學症狀是否因目標神經根引起，也能針對該神經根進行治療，兼具確定診斷和治療的功能，可謂一舉兩得。

林琮凱介紹，進行神經阻斷術時，病患需趴在治療床上加上局部麻醉，並以一根極細小的電極針，透過Ｘ光機影像導引，在不影響神經的情況下將針準確放至目標區域，再將藥物注射於目標神經或關節腔周圍，以阻斷或緩解疼痛，手術幾乎沒有傷口，就像一般打針注射一樣，術後觀察行走無礙即可返家不需住院，隔日移除紗布即可正常洗浴，神經阻斷術治療效果顯著、副作用低，也可避免長期吃藥造成的副作用。

林琮凱指出，有許多患者長期受下背痛合併下肢麻痛所苦，嘗試許多保守治療卻不見成效，又因各種因素不想接受手術，便可考慮神經阻斷術這種介於保守治療與手術之間的折衷方案。除了常見的脊椎狹窄神經壓迫症外，其他像輕度椎間盤突出、單純椎間盤纖維環破裂或是脊椎小面關節炎的長期下背痛患者，也可以透過神經阻斷術達到較佳治療效果。

林琮凱提醒，頸椎、腰椎或坐骨神經痛的患者，經影像檢查確定神經壓迫程度後，初期仍以保守治療為主，若保守治療超過三個月仍無改善，可與醫師討論下一步適合的治療，而神經阻斷術的效果是在手術前可考慮的治療方式之一，其成效與時效因疾病嚴重程度而異，若是神經嚴重壓迫的患者，有可能還需要進一步透過其他術式治療，以改善疼痛，提高生活品質。