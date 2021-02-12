國台辦發言人升格　副主任陳元豐加入發言行列

（中央社台北10日電）綜合陸媒報導，中國官方昨天公布中央和地方單位今年的發言人名錄，與以往相比，多個部門發言人升格，其中涉台的中共中央台辦（國務院台辦）副主任陳元豐加入發言人行列。
值得注意的是，中共中央全面深化改革委員會辦公室和中共中央財經委員會辦公室都是首次公布發言人。綜合北京青年報等陸媒報導，中國國務院新聞辦公室昨天公布中央國家機關和地方2021年新聞發言人名錄，共含16個中央部門，比去年增加3個，而從名錄明顯可見一些單位發言人升格。在中共中央有關部門當中，中央統戰部、中聯部、中央台辦等首次出現了部級發言人。在地方，省級黨委新聞發言人也全部變更為副部級的省級黨委常委擔任。涉台的中共中央台灣工作辦公室（中央台辦）與國務院台灣事務辦公室（國台辦）為「一套人馬、兩塊牌子」，目前的發言人為宣傳局（新聞局）局長馬曉光及副局長朱鳳蓮，加入發言人行列的陳元豐於2018年出任中央台辦、國台辦副主任以及第13屆全國政協港澳台僑委員會副主任。此外，中共中央全面深化改革委員會辦公室新聞發言人為穆虹，中央軍民融合發展委員會辦公室新聞發言人為王樹年，中共中央財經委員會辦公室新聞發言人為韓文秀。其中，中共中央全面深化改革委員會辦公室和中共中央財經委員會辦公室都是首次公布新聞發言人，而中央軍民融合發展委員會辦公室曾於2018年底公布發言人，當時也是王樹年。64歲的穆虹為正部級官員，同時擔任國家發改委副主任、黨組副書記。57歲的韓文秀也是正部級官員，曾任國家發改委綜合司副司長、中央財經領導小組辦公室宏觀組組長，目前為中央財經委員會辦公室副主任。除了上述中央部門首次公布新聞發言人名單，另有一些中央部門發言人也有所變化，例如中共中宣部（加掛國務院新聞辦公室牌子）新聞發言人增加，由原來的郭衛民、胡凱紅，改為徐麟、陳文俊、壽小麗、邢慧娜。其中，徐麟為中宣部副部長、國務院新聞辦公室主任，正部級官員；陳文俊為中宣部對外新聞局局長；壽小麗、邢慧娜為中宣部對外新聞局副局長。中央網信辦新聞發言人則有所減少，由原來的6人減至兩人，但級別有所提高，由原先的6名內設機構局長，改為副主任牛一兵及網路傳播局局長謝登科。中共當局近年加強政策解讀和新聞發布，例如去年10月30日，中共中央舉行首場記者會介紹和解讀中共19屆五中全會精神。當時出現在會場的有關官員，不乏這次中共中央部門的發言人，例如主持記者會的徐麟。徐麟當時說，建立中共中央新聞發布制度，是在中國特色社會主義進入新時代的歷史條件下，適應形勢發展和時代要求，「堅持和加強黨的全面領導、提高黨的治國理政能力的重要制度安排和制度創新」。（編輯：周慧盈）1100210