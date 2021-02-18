▲ 和泰 Lexus、Toyota 2021 拚 15.4 萬台，GR Yaris、GR 86 今年報到

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2020 年台灣汽車總市場登錄台數來到 45.7 萬台，較前年成長約 4%。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，Toyota 與 Lexus 兩品牌全年登錄台數為 14.6 萬台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯 19 年台灣車市銷售冠軍，Toyota RAV4、Altis 分別成為全市場銷售冠軍車種及稱霸房車市場，於去年 10 月上市的 Corolla Cross 也取得乘用車銷售前十名成績；Lexus 以登錄 2 萬 2,678 台再創歷史新高，其中 NX、UX、RX、ES 紛紛占進豪華車銷售 TOP 10 名次裡，而 Hino 大型商用車的販賣 3,877 台也達成市場 11 年連霸。

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因汰舊換新補助政策有望延續，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片供貨的不確定性影響，和泰汽車預估 2021 年汽車市場規模為 44 萬台；今年旗下品牌也將推出多款新車，包含 Toyota 豪華旗艦車款 Camry 及 Sienna、GR 商品 GR Yaris 及 GR 86、小型商用車 Townace；Lexus 旗艦房車 LS 及旗艦 GT 跑車 LC Limited Edition；Hino 全新的 200 系 3.49 噸小商車、符合六期法規 500 系及 700 系大型車。在銷售目標方面，和泰汽車小型車販賣目標設定為 15.4 萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中 Toyota 13.3 萬台，Lexus 2.1 萬台，市佔率將上看 35%，另商用車目標為 9,350 台，挑戰販賣歷史新高。

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此外，和泰集團旗下的關係企業今年將設下挑戰性營運目標，和潤企業將鞏固醫療設備分期領先地位及擴大重車滲透率，並布局綠能產業貫徹 ESG 策略；和泰產險將立足百億，提高人均產能並提供創新多元的客戶服務；和運租車將推出多元衍生性車隊服務，並整合中古車營運平台；和雲行動服務將升級 APP 並強化會員經營及提供整合移動服務；車美仕將持續提供更多樣化的商品解決方案，發展車聯網服務及擴展海外市場；和泰聯網及和泰移動推出的 yoxi 乘車派遣服務，將拓展至桃園、高雄及台中，並推出多元計程車派遣與專車服務。

和泰集團將從顧客的需求出發，持續精進並發揮創意，提供更優質的移動服務，以宏觀視野，佈局未來。