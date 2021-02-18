▲ 倍耐力運動胎新成員 Diablo Rosso IV 滿足騎士全方位需求

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Diablo Rosso™ IV 傳承倍耐力經典閃電胎紋：。Diablo Rosso™ 家族產品自問世以來，深得全球騎士肯定，至今已累積銷售超過 500 萬條。。專為喜愛公路運動化騎乘風格設計，適用車種類型涵蓋運動、街車與跨界車款。。無論任何騎乘風格，都能展現絕佳操控性能、精準路感回饋與車輛動態。。性能推展至全新境界（乾、濕地皆是）。。針對不同尺寸研發的專屬獨特技術。。承襲自 WSBK 賽事的胎型設計。。對應運動騎乘風格與均勻磨耗的胎紋設計。。源自 WSBK 賽事，更強韌的 Lyocell 材質（萊賽爾）胎體結構設計（190/55 ZR 17 與更大尺寸）。。前輪採用全矽質複合膠料設計。。後輪採用 Caps & Base 技術（將中央胎冠的膠料延伸至整個胎面底部），依不同尺寸，各自具備雙重膠料或三重膠料配方。
倍耐力正式發表 Diablo Rosso™ 家族系列第四代成員 Diablo Rosso™ IV 全新高性能運動胎款，將 Diablo Rosso™ 家族產品系列性能標竿，再次提升到全新境界。Diablo Rosso™ IV 專為喜愛熱血騎乘風格的騎士設計，適用車種涵蓋運動車款、性能街車以及跨界車款，此族群騎士除了追求高抓地力性能之外，在不同類型的公路騎乘環境和各種天候下，都要求精確的反應和出色的操控性，以盡情發揮愛車的動力性能。
Diablo Rosso™ IV 的最大特色，正是在不同領域選擇使用先進技術與解決方案：實際上，不同規格尺寸都對應著不同車款的特性和需求，同時考慮重量和動力輸出等條件，以量身訂製的標準開發。 Diablo Rosso™ IV 的起源自 2002 年發表問世以來，Diablo™ 品牌在各個享負盛名的國家級和國際級賽事擁有超過 18 年的經驗、技術和奪冠紀錄，這些都代表了倍耐力在高性能摩托車輪胎領域的卓越表現。
在 Diablo™ 家族中，Diablo Rosso™ 系列是專門應用於公路運動類的產品，自 2008 年第一款 Diablo Rosso™ 推出以來，已累積銷售超過 500 萬條。也因為 Diablo Rosso™ 系列家族各個產品的成功，例如 Diablo Rosso™ III，Diablo Rosso™ CORSA II 和 Diablo Rosso™ SCOOTER，倍耐力才得以達成累計超過 500 萬條Diablo Rosso™ 輪胎的重要里程碑，同時更在此向全球宣布，備受期待的 Diablo Rosso™ 家族第四代產品 - Diablo Rosso™ IV 正式發表。
Diablo Rosso™ IV 為誰設計？Diablo Rosso™ IV 的開發目標，在於滿足摩托車騎士們最高標準的需求，希望公路用胎能夠保有輕便的操控手感，優異的抓地力和運動特質，讓愛車發揮最佳性能。
特別值得一提的是，Diablo Rosso™ IV 是以下騎士的最佳用胎選擇： -高性能運動車款或性能街車騎士，不斷追求能夠使其享受蜿蜒的公路和山道騎乘，充滿操控樂趣的運動胎款。-假日騎士，主要在周末或假期出遊，獨自一人或與旅伴共乘，一起進行短暫的小旅行，就算面對天候變化，也想在旅遊過程追求充滿運動感的騎乘樂趣。-運動風跨界車款騎士，喜愛中長途旅行，面對充滿變化、曲折蜿蜒的旅程，仍想追求運動風格的操控享受。
Diablo Rosso™ IV 的優勢Diablo Rosso™ IV主要特色： -結合了創新胎體結構和源自賽車胎的胎型。可以更有效的掌控新世代跑車動輒 200 匹以上的強悍馬力，從而在剎車時展現出色的抓地力，在大傾角和加速時具備出色的橫向推力和牽引力。-精準、即時地操控感回饋。讓騎士能更有效率的掌握車輛動態。胎體採用的創新技術讓 Diablo Rosso™ IV 能夠牢牢抓住道路鋪面的微細顆粒，以確保在不同情況下都能獲得安定精確的路感回饋。-乾、濕路面展現全新性能標竿。前、後胎膠料採用全矽化合物配方，後輪更採用Cap＆Base技術，與胎面花紋設計完美搭配，將排水性能更為優化。在倍耐力跑車胎系列產品的定位Diablo Rosso™ IV 屬於倍耐力頂級性能胎系列產品之一，是倍耐力的運動胎款，同時具備運動性、長效使用里程與出色的濕地操控表現。跟主要使用於乾燥賽道環境的 Diablo™ Supercorsa 相比，Diablo Rosso™ IV 主要具備對應一般公路環境的使用特性，尤其著重在耐用里程和濕地操控性能。 除此之外，與倍耐力同系列產品中的另一個胎款 Diablo Rosso™ Corsa II 對比，Diablo Rosso™ IV 強調更長效的耐用里程與更優異的濕地表現。
膠料配方Diablo Rosso™ IV 將 2 種不同膠料配方分佈在前輪的 3 個區域： -胎面中心為較硬質膠料，具備較高比例矽化物配方（全二氧化矽），約佔輪胎截面寬度的 50％。如此配置代表在 35 度的傾角時，輪胎接地面仍保有相同比例的膠料，避免在轉彎時產生不均勻磨耗。-兩側胎肩採用較軟的膠料配方，但依舊運用極高比例的矽化物，面對低溫也能展現出色的抓地力。 後輪部份，開發了 2 種不同的解決方案，以根據不同摩托車的重量和動力輸出來增強其性能。對應中排氣量車款的後輪尺寸為 190/50 ZR 17，複合膠料設計，並根據 Cap＆Base 方案進行配置。中間部位最硬膠料為矽質配方，採用高比例矽化物，可確保快速熱胎和高行駛里程，並確保整條胎處於最佳熱平衡狀態。兩側較軟質膠料，配方也採用高比例二氧化矽，是專為 Diablo Rosso™ IV 開發，具備更寬廣的工作溫度範圍，能提供更快的暖胎速度與賽車胎等級的抓地力。
尺寸 190/55 ZR 17 及以上的後輪，則將 3 種不同的膠料分佈於胎面的 5 個區間： -中央採用較硬質膠料，可提供高速穩定性、均勻磨耗與更好的耐用度，高比例二氧化矽含量也可確保快速暖胎，同時在濕地上具有出色的化學抓地力。-中間側邊採用較軟膠料，涵括中度傾角需求。採用全二氧化矽配方，在乾、濕路面上均具備出色的化學抓地性能。-兩側胎肩部份的膠料為 100％ 碳黑，直接採用耐久賽事中使用的 Diablo™ SUoercorsa SC 膠料配方。拜 Cap＆Base 技術之賜，此種配方可確保熱平衡效應，能在大傾角的加速狀態下提供令人信賴的支撐性，甚至能完美對應最新一代運動車款猛烈充沛的扭力輸出。
胎型倍耐力運用在市售摩托車錦標賽中獲得的所有最先進技術，開發出 Diablo™ SUPERBIKE 系列，並將技術應用於公路用跑胎產品。在此出發點下，Diablo Rosso™ IV 的胎型源自賽事，採用多重曲率設計，能進一步提昇操控性。中央區域的胎型設計，能快速傾倒與轉向。另一方面，在側面部位，採用較小曲率，確保過彎時增加接地面積與最大牽引力。與同尺寸的 Diablo Rosso™ III 相比，200/55 ZR 17 後胎的中間約高出 10mm，兩側多出約 9mm 的寬度。除此之外，胎肩部份的曲率也進行優化，以提供過彎時更多支撐，對提昇彎道牽引力有極大的幫助；前輪胎型比照後輪的類似設計，確保整套胎具有完美平衡性。
胎紋設計Diablo Rosso™ IV 的胎紋具備家族象徵性的 FLASH™ 閃電圖案，並保留更多無胎紋空間，讓胎肩部位更接近光頭胎，達到更優異的運動性能。閃電胎紋（FLASH™）作為前、後輪的胎紋，其方向遵循輪胎的磨損波，以促進更均勻的磨耗，同時確保摩托車行進時的排水性能。中心胎紋旁的第一個傾斜角處，以副胎紋確保了輪胎的接地性，並持續進行排水，即使面對潮濕路面，Diablo Rosso™ IV 也是安全性能優異的輪胎。與上一代相比，前胎紋設計更加優化，海陸比降低約 30％，在輪胎傾角超過 35 度時，光頭胎區域增加更多。而後胎情況剛好相反，後胎中心區域的海陸比減少。這樣的變更，在不影響Diablo Rosso™ IV 的排水能力下，同時確保更好的胎面磨耗以及在高速行駛時的穩定感。
胎體結構倍耐力在 Diablo Rosso™ IV 上運用了一種來自賽事的全新結構 - 零度鋼絲，該結構在不影響舒適性的前提下，能夠完美地對應其承受的不同應力。與 Diablo Rosso™ III 相比，其前胎結構採用人造絲（Rayon）簾布層，其硬度更高，同時密度更低（-20％）。該方案為橡膠混料時留出了更多的空間，由於其阻尼特性，進而改善了乘坐感覺和精準度。後胎尺寸為 190/55 ZR 17 與更大尺寸，適用於超過 200 匹馬力的頂級運動車款和性能街車，具有 3 股萊賽爾（Lyocell）束線結構，與通常在公路用胎中使用的結構相比，其變形率明顯更低。創新的萊賽爾（Lyocell）胎體，是倍耐力在超級摩托車世界錦標賽（FIM World SBK）中獲得的製胎技術。這種經過賽事驗證的全新結構，可以提供更強的抵抗力，對應高速攻略彎道時劇烈加速產生的應力。其餘的後輪尺寸（最高 190/50 ZR 17）採用人造絲結構，比其前身剛性更高。這種類型的胎體類似於前輪結構，為橡膠混合時預留更多的空間，以便更好地沿著其胎型調節剛性。前、後胎結構的組合可與最先進的電子控制系統完美配合，傳遞給騎士更多安心與精確操控手感。