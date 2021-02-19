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對手們請小心，Honda新世代HR-V登場了

Carture 車勢文化

2021-02-19 11:55:21

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
於市場擁有高人氣的Honda HR-V（日本Vezel），車迷們都在期待新世代車型的到來，日前Honda則如期推出全新世代HR-V，除了外觀煥然一新外，座艙設計鋪陳與科技和動力系統也都帶來全新感受。
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眾所期待的薪世代Honda HR-V（日本Vezel）於日前正式發表，既然為大改款車型外觀設計當然也會進行大幅變動，相較於以往因新世代HR-V捨棄不必要繁雜線條，僅以自然簡單手法刻畫身形，水箱護罩也少了飾框僅以橫柵飾設計，使其營造出有如一體式的視覺感受，車尾線條也比先前來得更為流線，並依舊透過防刮飾板來展現休旅戶外風格，而一體式尾燈與厚下擾流飾板則讓HR-V散發質感與動感氣息。
新世代HR-V水箱護罩在少了飾框有著一體式感受。
新世代HR-V水箱護罩在少了飾框有著一體式感受。
車身鈑件折線簡化許多，以自然手法勾勒身形。
車身鈑件折線簡化許多，以自然手法勾勒身形。
下擾流飾板與一體式尾燈營造出科技運動樣貌。
下擾流飾板與一體式尾燈營造出科技運動樣貌。
座艙新世代HR-V依舊訴求舒適寬敞氛圍，並在質感氛圍進行強化提升，格局規劃部分將中控螢幕改採類懸浮式設計，如此一來讓視覺效果變得更加輕盈開闊，一體式空調出風口也得以更顯一致連貫，空調操作介面則往觸控改為三環設計，而消費者喜愛也式HR-V特色的後座摩術座椅也有所保留。
除了格局進行改革外，於科技系統方面心HR-V配置數位儀表，中控系統也配置操作更直接的觸控螢幕，另外此次也導入Honda Connect，使其能透過手機進行開/關鎖、啟動空調與聯網等操作。而智慧駕駛部分新HR-V也有搭載Honda Sensing，更先進的處理系統讓HR-V在操作ACC、車道維持、偵測碰撞煞停、標誌辨識、後方橫向車流警示等作動更為順暢迅速。
座艙設計比以往來得更加簡約開闊。
座艙設計比以往來得更加簡約開闊。
後座依舊提供機能豐富的魔術座椅。
後座依舊提供機能豐富的魔術座椅。
Honda Connect讓HR-V具有數位鑰匙、遠端開啟空調等功能。
Honda Connect讓HR-V具有數位鑰匙、遠端開啟空調等功能。
HR-V配置ACC、車道維持、偵測碰撞煞停、標誌辨識系統。
HR-V配置ACC、車道維持、偵測碰撞煞停、標誌辨識系統。
動力系統是新HR-V重點，除了提供1.5升自然進氣引擎外，亦增加有雙馬達架購的e:HEV油電系統，不僅能提供Norma/Sport/ECO模式，及四段油門控制來控制減速動作與四輪驅動系統。目前新世代HR-V僅公布上述資訊，更多完整詳細規格待4月發布才能得知。
新世代HR-V特色就是搭載e:HEV油電動力。
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