名導接受「被領養」事實 拍電影找父母
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-20 08:00:00
日本名導河瀨直美最新電影《晨曦將至》，也可說是河瀨直美與自己被收養的真實回憶，故事敘述一對夫妻，因為不孕症決定收養小孩，中間穿插未婚生子母親的艱辛過程。由於日本社會慣於避談收養小孩，反而讓河瀨直美更勇於敞開胸懷拍攝《晨曦將至》，希望大家都能更關注這個議題。
永作博美片中飾演因為丈夫不孕，而決定收養小孩的母親栗原太太，她完美詮釋溫柔又不失堅強的妻子和媽媽角色。有趣的是，導演尚未開拍前，就暗示永作博美買禮物給飾演丈夫的井浦新，這個舉動也讓永作思考了很久，她說：「後來我才發現在電影尚未開拍之際，其實故事已經在悄悄進行了。」 由於自己也被收養，因此導演河瀨直美不諱言：「我一直在思索自己親生父母在哪？也想找尋自己的根。」所以河瀨也很早就跟「晨曦將至」的作者辻村深月提到：「如果這部電影被拍出來，誰會是我最想讓他們看到電影的人？答案很明顯就是已經離開人世的兩位領養我的父母。」 電影故事描述，因一場意外，回憶侵襲栗原夫婦（永作博美、井浦新 飾）心頭。無法生育的他們，透過領養機構收養男嬰朝斗，而他與生母片倉光（蒔田彩珠 飾）僅有一面之緣。6年後，一通神祕電話翻攪栗原家的命運，自稱為生母的女人，要求栗原夫婦歸還或買下孩子，否則將揭露朝斗的身世。當她現身時，卻與當年的片倉光判若兩人，真相未明，警察突然帶著女人的照片上門，女子身分因此成謎。《晨曦將至》2月26日在台上映。