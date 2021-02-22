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錯過難再有，市場唯一輕油電手排小鋼炮Suzuki Swift Sport試駕！

Carture 車勢文化

2021-02-22 04:55:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
在手排車極度式微的年代，「出手排我就買」在車迷間廣為流傳，但銷售數字會說話，不少車商很勇敢地引進手排車，但總是「眾人喊、買得少」的情況一再發生，也讓眾車商大多對引進手排車望之卻步；因此，當Suzuki不管什麼原因引進小改款Swift Sport手排車型，大家可得先對它掌聲鼓勵一下！
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Swift Sport本是在百萬以內口碑相當好的鋼砲車款，現行世代車款在起初僅引進自排車型，銷量算是相當穩定，相對實惠價格滿足不少預算有限車迷的需求，但在2020年，為對應全球各地區更為嚴苛的相關法規，在小改款之際換上了新的輕油電動力系統，以改善排汙與油耗，但動力性能數據也略微下滑，而台灣市場部分，同樣在新法規限制下，Taiwan Suzuki僅引進了手排車型，這可讓許多敲碗許久的車迷興奮不已，而且這次真的有化為實際行動，截至目前已經訂到缺車，甚至傳言候車期已經達一年之久，除了是久違的手排設定，在價格方面，Taiwan Suzuki也很有誠意地開出80萬整的建議售價，甚至比小改款前的售價還低，也成了熱銷的重要因素之一，而且Swift Sport真的就是目前市場上唯一在百萬以內的輕油電混合動力、手排鋼砲，再不買，以後市場要再有這樣設定的車款，真的是越來越難了。
小改款Swift Sport在外觀上幾乎維持原樣，只在車尾加上了Hybrid銘牌。
小改款Swift Sport在外觀上幾乎維持原樣，只在車尾加上了Hybrid銘牌。
小改前後的Swift Sport〈藍車為小改款前車型〉，自車頭看去完全看不出差異。
小改前後的Swift Sport〈藍車為小改款前車型〉，自車頭看去完全看不出差異。
相較於改款前，在外觀與內裝的改變不大，外觀部分包括：蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及全車空力套件都予以保留，僅在車尾加了「Hybrid」銘牌供辨識；座艙內，依舊配置賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及Sport字樣跑車座椅等運動化部品，搭配紅黑相搭的座艙配色，營造熱血氛圍，而小改款後則將多功能資訊系統也列為標準配備。
小改款Swift Sport座艙陳設也幾乎完全相同，僅換裝具觸控螢幕與智慧手機連接功能的多功能資訊系統，另在儀錶板中的多功能顯示幕中增加Hybrid油電動力系統運轉模式與主動安全系統狀態顯示功能。
小改款Swift Sport座艙陳設也幾乎完全相同，僅換裝具觸控螢幕與智慧手機連接功能的多功能資訊系統，另在儀錶板中的多功能顯示幕中增加Hybrid油電動力系統運轉模式與主動安全系統狀態顯示功能。
動力系統是本次Swift Sport改款最大的重點，換裝全新輕油電動力系統，主要動力來源仍是1.4升的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，動力調降至129.2ps最大馬力與23.9kgm最大扭力，另搭配48V ISG整合式啟動馬達發電機與與鋰離子電池，其中電動馬達有10kW/53Nm之輸出功率，可在車輛起步與瞬間加速時進行動力輔助，提升瞬間加速力道與提升整體效率，另外還配置了洩壓閥控制及對應高輸出的進排氣系統。由於動力較小改前少了約11ps，所以原廠公布的0-100km/h慢了一秒，為9.1秒，以當前的標準而言，其實真的不算快，但加速成績並不是Swift Sport所訴求的重點，Swift Sport真正迷人的地方是那均衡好上手的操控樂趣。
許多車迷喊很久的手排設定，終於新引進的小改款Swift Sport上見到。
許多車迷喊很久的手排設定，終於新引進的小改款Swift Sport上見到。
Swift Sport的動力與性能數據以現今標準並不算突出，但精巧尺碼加上適切地底盤設定，開起來輕巧好玩，過彎俐落敏捷，軟硬適中的懸吊，應付日常使用也不成問題。
Swift Sport的動力與性能數據以現今標準並不算突出，但精巧尺碼加上適切地底盤設定，開起來輕巧好玩，過彎俐落敏捷，軟硬適中的懸吊，應付日常使用也不成問題。
在因應法規下，台灣販售的小改款Swift Sport時改選擇引進六速手排車型，也終於在車迷的千呼萬喚下引進手排車型，也因為改為手排，駕駛者多了掌握換檔轉速與手動換的樂趣，加上相對較直接的傳輸效率，以及只要電池電力充足，全力衝刺時電動馬達會同步輔助介入，所以雖然加速數據有所退步，但在實際體感上其實感受不大，即使勁道不大，但仍算輕快，且維持一貫底盤強於動力的設定，讓人可以很放心地盡情操駕，跑起來輕快、敏捷，在大家越來越追求大馬力的年代，就算法規越來越嚴，多數車廠耗盡成本也會把動能給補回來，但Suzuki卻並跟隨這樣的做法，而是將車價維持在相同水平與合乎法規下，即便動能降低，但重點在於給予駕駛者最純粹的樂趣，讓愛開車的朋友可以用相對划算地預算，購入一輛好玩的車。
全新的輕油電混合動力系統，當鋰電池組電力足夠，全力衝刺時，電動馬達便會介入提升動力，所以性能數據上的差異，實際駕駛時的體感並不明顯。
全新的輕油電混合動力系統，當鋰電池組電力足夠，全力衝刺時，電動馬達便會介入提升動力，所以性能數據上的差異，實際駕駛時的體感並不明顯。
無論小改前後的Swift Sport都保有底盤比動力輸出強的基本調性，讓更多人可以輕易上手享受操駕樂趣。
無論小改前後的Swift Sport都保有底盤比動力輸出強的基本調性，讓更多人可以輕易上手享受操駕樂趣。
小改Swift Sport增配了ACC主動式車距巡航系統、LDWS車道偏離警示等主動安全配備，大家會問手排車如何使用ACC系統，基本上當車輛提升到所需速度，檔位固定後，ACC做動狀態與自排車相同，只是在車輛減速至轉速與推進力不足時，系統會提醒駕駛需要改變檔位對應，同時電腦也會自動補油，盡量讓車輛維持速度與所需轉速。
小改Swift Sport增配了ACC主動式車距巡航系統、LDWS車道偏離警示等主動安全配備，大家會問手排車如何使用ACC系統，基本上當車輛提升到所需速度，檔位固定後，ACC做動狀態與自排車相同，只是在車輛減速至轉速與推進力不足時，系統會提醒駕駛需要改變檔位對應，同時電腦也會自動補油，盡量讓車輛維持速度與所需轉速。
而小改款Swift Sport的另一個強化吸引力的賣點是，全面導入了Suzuki Safety Support，整合了ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等主動安全科技，主動安全性較小改款前提升不少，同時也跟上了當前的潮流。
Swift Sport的離合器操作十分好掌握，而且還有防呆機制，只要你不是在起步時，直接快速彈放離合器，基本上電腦會自動幫你補油避免熄火，甚至在放開離合器後，車輛也會自動蠕行，唯獨煞車與油門踏板位置略為偏右，需要一點時間習慣。
Swift Sport的離合器操作十分好掌握，而且還有防呆機制，只要你不是在起步時，直接快速彈放離合器，基本上電腦會自動幫你補油避免熄火，甚至在放開離合器後，車輛也會自動蠕行，唯獨煞車與油門踏板位置略為偏右，需要一點時間習慣。
就如同前言所說的，在手排車極度式微的年代裡，越來越多車廠放棄手排配置，加上電動化趨勢幾乎難以抵擋下，在此汽車發展演進的轉換期，在兼顧環保與實惠價格的同時，還能保有純粹機械感的高度駕駛樂趣真的很不容易，而且，很多人可能會擔心手排車開不好，放心，Swift Sport的變速箱保護防呆機制，可以讓你在起步時，只要不要離合器瞬間放開，以微微放離合器至接合後，車輛就會自動蠕行，幾乎不用擔心會熄火，離合器接點也相當好掌握，就算你有手排駕照卻很久沒開手排車，只需稍微練習適應，應該都可以很快上手，若是你想要找輛手排新車練技術、想樂趣，那Swift Sport幾乎就是台灣市場中的唯一。最後忘了提到，更新動力系統的Swift Sport，平均油耗可達19.5km/L的高水準表現，就算你已經滿車庫豪車、超跑，想再買一台好玩的代步車，那Swift Sport同樣是很好的選擇。
Suzuki Swift Sport
長寬高(mm)
 3890/1735/1480
軸距(mm)
 2450
車重(kg)
 1020
引擎型式
 L4+48V Hybrid系統
排氣量(c.c.)
 1373
最大馬力(hp/rpm)
 129.2/5500
最大扭力(kgm/rpm)
 23.9/2000
馬達最大輸出(kW/rpm)
 10/3000
馬達最大扭力(Nm/rpm)
 53/500
變速系統
 六速手排
傳動型式
 前置前驅
前懸吊
 麥花臣
後懸吊
 扭力樑
輪胎尺寸
 195/45 R17
平均油耗(km/l)
 19.5
售價(萬元)
 80.0
 

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2021-02-19-2021-02-25

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