錯過難再有，市場唯一輕油電手排小鋼炮Suzuki Swift Sport試駕！

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Swift Sport本是在百萬以內口碑相當好的鋼砲車款，現行世代車款在起初僅引進自排車型，銷量算是相當穩定，相對實惠價格滿足不少預算有限車迷的需求，但在2020年，為對應全球各地區更為嚴苛的相關法規，在小改款之際換上了新的輕油電動力系統，以改善排汙與油耗，但動力性能數據也略微下滑，而台灣市場部分，同樣在新法規限制下，Taiwan Suzuki僅引進了手排車型，這可讓許多敲碗許久的車迷興奮不已，而且這次真的有化為實際行動，截至目前已經訂到缺車，甚至傳言候車期已經達一年之久，除了是久違的手排設定，在價格方面，Taiwan Suzuki也很有誠意地開出80萬整的建議售價，甚至比小改款前的售價還低，也成了熱銷的重要因素之一，而且Swift Sport真的就是目前市場上唯一在百萬以內的輕油電混合動力、手排鋼砲，再不買，以後市場要再有這樣設定的車款，真的是越來越難了。
相較於改款前，在外觀與內裝的改變不大，外觀部分包括：蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及全車空力套件都予以保留，僅在車尾加了「Hybrid」銘牌供辨識；座艙內，依舊配置賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及Sport字樣跑車座椅等運動化部品，搭配紅黑相搭的座艙配色，營造熱血氛圍，而小改款後則將多功能資訊系統也列為標準配備。
動力系統是本次Swift Sport改款最大的重點，換裝全新輕油電動力系統，主要動力來源仍是1.4升的BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，動力調降至129.2ps最大馬力與23.9kgm最大扭力，另搭配48V ISG整合式啟動馬達發電機與與鋰離子電池，其中電動馬達有10kW/53Nm之輸出功率，可在車輛起步與瞬間加速時進行動力輔助，提升瞬間加速力道與提升整體效率，另外還配置了洩壓閥控制及對應高輸出的進排氣系統。由於動力較小改前少了約11ps，所以原廠公布的0-100km/h慢了一秒，為9.1秒，以當前的標準而言，其實真的不算快，但加速成績並不是Swift Sport所訴求的重點，Swift Sport真正迷人的地方是那均衡好上手的操控樂趣。
在因應法規下，台灣販售的小改款Swift Sport時改選擇引進六速手排車型，也終於在車迷的千呼萬喚下引進手排車型，也因為改為手排，駕駛者多了掌握換檔轉速與手動換的樂趣，加上相對較直接的傳輸效率，以及只要電池電力充足，全力衝刺時電動馬達會同步輔助介入，所以雖然加速數據有所退步，但在實際體感上其實感受不大，即使勁道不大，但仍算輕快，且維持一貫底盤強於動力的設定，讓人可以很放心地盡情操駕，跑起來輕快、敏捷，在大家越來越追求大馬力的年代，就算法規越來越嚴，多數車廠耗盡成本也會把動能給補回來，但Suzuki卻並跟隨這樣的做法，而是將車價維持在相同水平與合乎法規下，即便動能降低，但重點在於給予駕駛者最純粹的樂趣，讓愛開車的朋友可以用相對划算地預算，購入一輛好玩的車。
而小改款Swift Sport的另一個強化吸引力的賣點是，全面導入了Suzuki Safety Support，整合了ACC主動式車距巡航系統、DSBS雙感知器煞車輔助系統、BSM車側盲點偵測系統、ESS緊急煞車訊號警示、HBA遠光燈輔助系統、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示，以及Weaving alert 駕駛疲勞警示等主動安全科技，主動安全性較小改款前提升不少，同時也跟上了當前的潮流。
就如同前言所說的，在手排車極度式微的年代裡，越來越多車廠放棄手排配置，加上電動化趨勢幾乎難以抵擋下，在此汽車發展演進的轉換期，在兼顧環保與實惠價格的同時，還能保有純粹機械感的高度駕駛樂趣真的很不容易，而且，很多人可能會擔心手排車開不好，放心，Swift Sport的變速箱保護防呆機制，可以讓你在起步時，只要不要離合器瞬間放開，以微微放離合器至接合後，車輛就會自動蠕行，幾乎不用擔心會熄火，離合器接點也相當好掌握，就算你有手排駕照卻很久沒開手排車，只需稍微練習適應，應該都可以很快上手，若是你想要找輛手排新車練技術、想樂趣，那Swift Sport幾乎就是台灣市場中的唯一。最後忘了提到，更新動力系統的Swift Sport，平均油耗可達19.5km/L的高水準表現，就算你已經滿車庫豪車、超跑，想再買一台好玩的代步車，那Swift Sport同樣是很好的選擇。
|Suzuki Swift Sport
|長寬高(mm)
|3890/1735/1480
|軸距(mm)
|2450
|車重(kg)
|1020
|引擎型式
|L4+48V Hybrid系統
|排氣量(c.c.)
|1373
|最大馬力(hp/rpm)
|129.2/5500
|最大扭力(kgm/rpm)
|23.9/2000
|馬達最大輸出(kW/rpm)
|10/3000
|馬達最大扭力(Nm/rpm)
|53/500
|變速系統
|六速手排
|傳動型式
|前置前驅
|前懸吊
|麥花臣
|後懸吊
|扭力樑
|輪胎尺寸
|195/45 R17
|平均油耗(km/l)
|19.5
|售價(萬元)
|80.0