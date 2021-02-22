後疫情時代「她」更會買！蝦皮33女神節搶攻「她經濟」

隨著國際婦女節的到來，各家業者磨刀霍霍全力搶攻不容小覷的「她經濟」商機。台灣聯卡中心數據顯示，2020年女性信用卡消費金額，在住宿、服飾、百貨、文康教育等類別中，皆高於男性消費近2倍！綜觀2020年女性消費者的消費金額，在醫療保健、家用品、包裝食品與美妝護膚等類別的消費力道居高不下，不僅未受疫情影響而減少，更有平均超過10%的成長，下半年度的3C電子產品的消費金額亦有成長趨勢，可見後疫情時代女性消費力道依然強勁！

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看好後疫情時代台灣女性消費力，蝦皮購物攜手百家知名品牌推出「3.3女神節」活動，即日起(22日)至3/2暖身開跑， Dyson、PHILIPS、理膚寶水等各大官方旗艦店天天接力下殺64折起，女神愛用名品最低33元開搶，更有奢華寶格麗蛇頭掀蓋包限時55折優惠價53333元！蝦皮購物寵愛女神無極限，同時再祭出女神下午茶組合通通3元，全家中杯熱拿鐵、中杯熱美式、霜淇淋，還有Mister Donut 甜甜圈，每日下午3點準時開搶！

▲蝦皮購物「3.3女神節」2.26 寶格麗小牛皮蛇頭掀蓋包，限時下殺55折。（圖／公關照片）

女神「價」到！Happy Hour 加碼送優惠 3.3當日限定89折商城折價神券、最高折抵5000元

蝦皮購物寵愛女神不手軟，再加碼送出多張優惠券，邀請全台女性一起一秒輕鬆變女神！活動期間，將於0點、12點、18點瘋搶「全站折扣券」：此外，消費滿499元再折50元。當中業者也提供「商城89折券」最高折抵5000元：4張蝦皮商城89折券將於2/25自動匯到用戶的優惠券中，該券可於3.3女神節當天全日限量使用，消費滿2000元即可享89折，購買3C/家電最高可折抵5000元。而暖身期間更可領商城85折券，3.3女神節當天0點至2點限時限量使用，消費滿2000元即可享85折，最高可折抵2000元！