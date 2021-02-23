重溫過去美好戰役，Lexus IS 500 F Sport重回V8引擎懷抱!

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約莫10多年前Lexus IS車系便曾推出過搭載5.0升V8引擎的IS F，以大排量引擎作號召及可輸出423匹馬力的驚人數據為後盾，0-100 km/h僅4.8秒的實力，極速可達270 km/h的表現，當時直接點名BMW M3及Mercedes-Benz C63作為主要假想敵，此舉確實在當年創造一股不小騷動與話題，雖然在2014年停產後便無後續車款頂替，但主要意義是在宣示Lexus若要認真起來拚性能也是一點也不會手軟。
即便Lexus在油電混合動力科技是市場上的領先品牌，但對高性能運動房車的夢想仍在，趁著去年三代IS二度小改的機會再度回歸V8引擎的懷抱，不過這次車名並未延續過去IS F之名，而是以IS 500 F Sport Performance作為重回性能跑房車市場的開端，這具V8自然進氣引擎可輸出472匹馬力的表現上比起過去提升近50匹，加上535 Nm的扭力峰值可讓它在4.5秒加速破100 km/h，同時為了與過去的IS F歷史有所連結，隆起的引擎蓋輪廓這次同樣出現在新車身上，上下錯位的四出排氣尾管同樣延續過去傳統，在外觀辨識度上也能一眼認出這是輛性能強悍的高規版本。
性能經過大幅升級後底盤當然也要有所對應，為此導入與IS350 F SPORT 相同的Dynamic Handling套件，包含主動懸吊及較為競技設定的彈簧、阻尼與防傾桿，後軸則裝配有Torsen的LSD限滑差速器，並使用Yamaha為其打造的後避震器，如次搭配可增加操控敏捷性外也能兼具一般道路的舒適性，煞車碟盤也換上更大的前356mm後323mm尺寸以應付如此猛暴的動力輸出；內裝則大致維持小改款後的樣式，不過卻多了些性能化的飾版點綴及專屬開機動畫，在小排量渦輪引擎與混合動力的趨勢下還有車廠推出V8自然引擎車款實屬難得，車迷們可要好好珍惜這款稀有產品，因為在電動車的浪潮下未來要見到這類車型的機會已不多了。