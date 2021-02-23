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Gogoro VIVA MIX 59,980 元起 「睿智選」日付不到 30 元

2GameSome - 有車賞

2021-02-23 17:55:00

Gogoro VIVA MIX 59,980 元起 「睿智選」日付不到 30 元
▲ Gogoro VIVA MIX 59,980 元起 「睿智選」日付不到 30 元
Gogoro 發表全新車款 Gogoro VIVA MIX，宣布以 59,980 元的價格搶進普通重型白牌機車市場。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 40,980 元。
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台灣機車市場銷量一直以普通重型白牌機車為主流，在 2020 年佔整體機車銷售 96%，其中又以價格帶落在 5 至 8 萬之間、採用10 吋輪圈、軸距小於 1,250 mm 的車款，最受消費者青睞。因此 Gogoro 打造出 Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧電動機車。
本次 Gogoro VIVA MIX 的推出，不僅擁有靈巧的操控感及性能表現，並首度運用 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統。

大置物空間、低座高、舒適座姿

Gogoro VIVA MIX 提供全新舒適且靈巧的騎乘體驗，搭配輕量化鋁合金輪圈，10 吋輪胎讓坐姿更舒服，高度更是只有 74.5 公分，龍頭把手高度和彎度更便利騎士操作，不論何種身型都能輕鬆駕馭；STYLO™ 行動沙發座椅墊更是這次的亮點之一，透過超防水仿布紋飾樣表面和高支撐力海綿，提供騎士舒適的支撐，搭配新式後扶手和飛旋踏板。
此外，Gogoro VIVA MIX 車廂擁有 23.9 公升置物空間，能輕易置放一頂 ¾ 罩標準安全帽和一頂1/2 罩標準安全帽；而 Gogoro 省力駐車架，透過結構與重量配置，可減少 25%1 的力氣，架車更輕鬆；同時搭載獨有的倒車輔助系統2，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆自如移動。而 Gogoro VIVA MIX Belt 車款配有置杯架，飲料不怕沒空間擺放，並且內有防滑橡膠提供穩定的置杯空間，不必擔心飲料傾倒；同時內附 USB 充電插孔，騎乘中也能充電。

導入全新 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統 騎乘更安靜

配備歐司朗 OSRAM3 LED 超亮全時頭燈

此次 Gogoro VIVA MIX Belt 推出全新 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓騎乘體感更滑順，同時將音頻避開人耳敏感區間，把聲壓下降 40%4 ；此外，承襲 Gogoro 1 系列的皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶，不僅更加耐用，保養更是輕鬆，騎乘也更安靜。透過直覺的電門控制，可輸出 6 kW 8.05 hp / 3000 rpm 最大馬力，同時擁有 150 公里的超高續航力5
延續家族膠囊設計，Gogoro VIVA MIX 配備超亮全時頭燈，沿用 Gogoro 1 系列創新技術打造，搭載由德國照明大廠歐司朗 OSRAM 製造生產的高亮度 LED。車尾使用內斜面立體式的 LED 尾燈設計，由車身造型延伸出立體設計，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕，無論白天或黑夜，騎乘資訊清晰可見。

前後雙碟 SBS 同步煞車系統

Gogoro VIVA MIX 車身操控靈活，配上安全的制動系統，打造最安心的騎乘體驗。Gogoro VIVA MIX 搭載 SBS (Synchronized Braking System) 同步煞車系統，搭配前 / 後碟式煞車，可有效的穩定車身並縮短煞車距離，同時搭配前後 10 吋的 MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎，大幅提升車輛行駛的安全性。前懸吊裝載潛望鏡式前叉，後懸吊則是搭配雙槍式後避震。

多種混音色系及 POP 個性化配件系統

Gogoro VIVA MIX 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，透過 Gogoro 獨家的調色技術、和耐刮的材質特性。此次 Gogoro VIVA MIX 有 Gogoro VIVA MIX Basic、Gogoro VIVA MIX Keyless 和 Gogoro VIVA MIX Belt 三款車型，Gogoro VIVA MIX Belt 提供「電音藍、雷鬼棕、放克紫、饒舌紅、合聲白、節奏灰」等六種時尚的色彩搭配，不同的色塊譜出不同的個性曲風，更首次搭配專屬的開關機音效。而 Gogoro VIVA MIX Keyless 有合聲白、節奏灰和現代藍調等三色；Gogoro VIVA Basic 則提供基本白一款。
POP 個性化配件系統提供多款配件。Gogoro VIVA MIX 重點特色配件包含圓潤造型車前飾板、置物掛勾、置杯架、左 / 右側腳踏板飾蓋7等。

59,980 元起即刻擁有 Gogoro VIVA MIXGogoro 睿智選」同步登場

Gogoro VIVA MIX Basic  定價 59,980 元，Gogoro VIVA MIX Keyless 為 63,980 元，Gogoro VIVA MIX Belt 則為 69,980 元。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 40,9808 元。同時，可享資費優惠首兩年每月最低 999 元（24 個月每期資費折扣 200 元，最高可享資費優惠 4,800 元），或配件折扣金 2,400 元二選一。另外，於指定期間內購買 Gogoro VIVA MIX 系列，可享早鳥限定禮免費升級鋁合金掛鉤（建議售價 690 元）。
Gogoro 創辦人暨執行長 陸學森。
Gogoro 創辦人暨執行長 陸學森。
此外，更提供以下多元套餐組合供消費者選擇：
「睿智選」 A 套餐：全民 GO 電動！日付不到 30 元就能入手 Gogoro VIVA MIX
即日起至 4/4，使用「全民 GO 電動 銅板入手專案」購買 Gogoro VIVA MIX 系列或其他 Smartscooter 智慧雙輪指定車款10，可享前三年最低月付 899 元，前三年屆滿可選擇尾款一次結清，或選擇以分期付款方案支付11
「睿智選」 B 套餐：全車系零元搶先 GO！攜永豐銀行全台首發 29 期零利率方案，頭款最後付12
有別於常見的信用卡分期付款，使用永豐銀行信用卡購買 Gogoro 全車系，可享 6 成購車款項分成 28 期，以購買 Gogoro VIVA MIX Basic 為例，最低每月僅須支付 1,285 元；完成前 28 期付款後，第 29 期再一次付清 4 成的尾款13。申辦「零元搶先 GO 」信用卡分期方案的消費者，更加碼享受永豐銀行提供的最高 10 萬元信用貸貸，信貸申辦成功後再拿 2,000 元配件折扣金14
「睿智選」C 套餐：銀行一起 GO！十大銀行零利率，刷哪張都划算
台灣十大銀行響應電動化浪潮，祭出 12 期分期零利率的購車好康，包含第一銀行、兆豐銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行15、玉山銀行、匯豐銀行、台新銀行、台北富邦銀行以及星展銀行。
Gogoro 產品長 彭明義。
Gogoro 產品長 彭明義。

Gogoro x 兆豐聯名卡 24 0 利率購車方案

即日起至 2021 年 6 月 30日，搭配 Gogoro 兆豐聯名卡購買 Gogoro VIVA MIX 系列，即可享有 24 期 0 利率方案，同時以聯名卡支付 Gogoro Network® 電池服務資費，還可享 5% 16刷卡金回饋優惠；不僅如此，兆豐銀行更提供刷卡金 $1,000 元給準備購車的消費者作為首刷禮17
Gogoro VIVA MIX Belt 搭載的 FLO DRIVE皮帶傳動系統，免換齒輪油、免清潔鍊條等，保養項目大幅減少，每次進廠只需快速檢查胎壓胎紋、煞車系統和皮帶張力等。Gogoro 也針對 Gogoro VIVA MIX 提供兩年原廠保固，自首次交車日起 24 個月新車不限里程保固服務，以及提供 24 小時道路救援服務18。同時，預約維修的平均等候日期已大幅降至 2.8 天19。全台 126 間原廠售後服務中心週日不打烊，隨到隨修。
Gogoro 行銷協理 鄧運慈。
Gogoro 行銷協理 鄧運慈。

隨變 MIX 拼好禮！來 Gogoro 門市玩 VIVA 拼圖拿限量賞車禮

即日起至 5/2，全台六間 Gogoro VIVA MIX 主題門市限定，挑戰 POP 轉盤趣味問答、魔幻販賣機，有機會抽中安全帽等豐富好禮。包含內湖 CITYLINK、桃園藝文、新竹北大、台中中港、台南公園以及左營博愛門市。此外，即日起至 3/21，至全台門市賞車並填寫問卷，就能參加 VIVA 拼圖遊戲，完成並上傳 Facebook 或 Instagram，再享限量 Gogoro 品牌好禮，詳細活動辦法請參考官方網站：https://letsgogo.ro/3pwHXRO
備註：
1.  省下 25% 力氣：與非配備省力中柱的 Gogoro 車型相較下，架起 Gogoro VIVA MIX 中柱所需的踩踏下壓力減少約 25%。
2. 倒車輔助系統僅適用於 Keyless 規格及 Belt 規格。
3.  歐司朗 OSRAM 為其所有人的商標。
4.  聲壓下降 40%：測試情境為將中柱立起，油門手把空催，將麥克風對準於車輛側面馬達輸出軸之水平位置 50 cm 處，於儀表板時速 40 km/h 時，分別量測 Gogoro 2 Plus 和 Gogoro VIVA MIX Belt 之音量做比較。
5. 詳見Gogoro官方網站之此產品詳細規格表 (https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/specs/?models=gogoro-viva-mix-belt )
6. 100% 可回收：指此車款的5號塑料材質部分，在採用現行最新技術且不考量回收成本等條件限制的情況下，所可以達到的最佳回收利用比例，非指實際上回收執行情況。
7.  置物掛勾為 Gogoro VIVA MIX 全車款標配 ; 置杯架、左/右側腳踏板飾蓋為 Gogoro VIVA Belt 標配。
8.  本金額係以Gogoro VIVA MIX Basic之售價扣除淘汰二行程機車並新購電動機車時，經濟部工業局、環保署及台北市政府之補助後，試算所得之金額。實際政府補助方案之相關具體資格及限制，包括但不限於申請方式、期限、名額等條件，須依中央或各地方政府公告之內容為準。
9. 資費優惠首兩年每月最低 $99：係以「自由省方案」 $299 方案扣除本活動資費優惠 $200 。
10.  購買Gogoro S2 / S2 ABS / S3 / S3 ABS / Gogoro 2 Delight / Gogoro 2 Delight ABS車款，亦得享「銅板入手專案」之分期購車優惠方案，但不含早鳥限定購車優惠二選一優惠。
11. 銅板入手專案」為指定第三方融資公司提供之階段式分期付款專案，該指定第三方融資公司保有核准與否之決定權。一次給付車款與分期付款將因分期計息而有價差，詳細貸款條件、利息及限制請洽指定第三方融資公司，詳見Gogoro官方網站之活動頁面說明（https://promotion.gogoro.com/tw/2021-coin-loan-installment/）。 
12. 「睿智選」 B 套餐分期零利率優惠專案開始時間，將另行於Gogoro官網之本活動網頁公告。
13.  最低每月僅須支付 $1,285 元：係以購買Gogoro VIVA MIX Basic車款（定價 $ 59,980元）並適用永豐銀行全台首發 29 期零利率方案為試算之前28期分期付款金額。
14.  $ 2000 配件折扣金將以非實體之電子方式提供，其使用方式及相關限制請洽各Gogoro門市。
15.  合作金庫銀行之分期零利率優惠專案開始時間，將另行於Gogoro官網之本活動網頁公告。
16.  5%刷卡金回饋優惠：本方案之優惠金額上限為電池服務資費 $1,199 騎到飽方案的 5%，信用卡用戶權益及相關細節以兆豐銀行官網公告為準。
17. 首刷禮：兆豐銀行核卡後45日內，於Gogoro門市或是Gogoro網路商店累積消費滿 NT$50,000者，得享刷卡金NT$1,000 或 7-11 購物金 NT$1,000，首刷禮贈送辦法以兆豐銀行官網公告為準。
18.  保固條款及相關限制詳見Gogoro官網公告。
19. 大幅降至2.8 天：指依Gogoro調查與統計資料，2020年1月31日之全台服務中心之平均預約維修等候日期。

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2021-02-19-2021-02-25

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2021-02-17-2021-02-23
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