Gogoro VIVA MIX 59,980 元起 「睿智選」日付不到 30 元
2GameSome - 有車賞
2021-02-23 17:55:00
Gogoro 發表全新車款 Gogoro VIVA MIX，宣布以 59,980 元的價格搶進普通重型白牌機車市場。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 40,980 元。
台灣機車市場銷量一直以普通重型白牌機車為主流，在 2020 年佔整體機車銷售 96%，其中又以價格帶落在 5 至 8 萬之間、採用10 吋輪圈、軸距小於 1,250 mm 的車款，最受消費者青睞。因此 Gogoro 打造出 Gogoro VIVA MIX 巧量級智慧電動機車。本次 Gogoro VIVA MIX 的推出，不僅擁有靈巧的操控感及性能表現，並首度運用 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統。
大置物空間、低座高、舒適座姿Gogoro VIVA MIX 提供全新舒適且靈巧的騎乘體驗，搭配輕量化鋁合金輪圈，10 吋輪胎讓坐姿更舒服，高度更是只有 74.5 公分，龍頭把手高度和彎度更便利騎士操作，不論何種身型都能輕鬆駕馭；STYLO™ 行動沙發座椅墊更是這次的亮點之一，透過超防水仿布紋飾樣表面和高支撐力海綿，提供騎士舒適的支撐，搭配新式後扶手和飛旋踏板。此外，Gogoro VIVA MIX 車廂擁有 23.9 公升置物空間，能輕易置放一頂 ¾ 罩標準安全帽和一頂1/2 罩標準安全帽；而 Gogoro 省力駐車架，透過結構與重量配置，可減少 25%1 的力氣，架車更輕鬆；同時搭載獨有的倒車輔助系統2，只要觸動倒車輔助鍵，即使在擁擠的車位中也能輕鬆自如移動。而 Gogoro VIVA MIX Belt 車款配有置杯架，飲料不怕沒空間擺放，並且內有防滑橡膠提供穩定的置杯空間，不必擔心飲料傾倒；同時內附 USB 充電插孔，騎乘中也能充電。
導入全新 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統 騎乘更安靜
配備歐司朗 OSRAM3 LED 超亮全時頭燈此次 Gogoro VIVA MIX Belt 推出全新 G2.2L 鋁合金水冷永磁同步馬達，導入螺旋齒設計，透過精密測試調整齒輪規格和材質，讓騎乘體感更滑順，同時將音頻避開人耳敏感區間，把聲壓下降 40%4 ；此外，承襲 Gogoro 1 系列的皮帶傳動系統，搭載國際大廠 Gates 碳纖維皮帶，不僅更加耐用，保養更是輕鬆，騎乘也更安靜。透過直覺的電門控制，可輸出 6 kW 8.05 hp / 3000 rpm 最大馬力，同時擁有 150 公里的超高續航力5。延續家族膠囊設計，Gogoro VIVA MIX 配備超亮全時頭燈，沿用 Gogoro 1 系列創新技術打造，搭載由德國照明大廠歐司朗 OSRAM 製造生產的高亮度 LED。車尾使用內斜面立體式的 LED 尾燈設計，由車身造型延伸出立體設計，強化日夜間行駛的安全性；儀表板則是採用直覺式的 LCD 正顯背光單色液晶螢幕，無論白天或黑夜，騎乘資訊清晰可見。
前後雙碟 SBS 同步煞車系統Gogoro VIVA MIX 車身操控靈活，配上安全的制動系統，打造最安心的騎乘體驗。Gogoro VIVA MIX 搭載 SBS (Synchronized Braking System) 同步煞車系統，搭配前 / 後碟式煞車，可有效的穩定車身並縮短煞車距離，同時搭配前後 10 吋的 MAXXIS MA-EV 高抓地力雙能胎，大幅提升車輛行駛的安全性。前懸吊裝載潛望鏡式前叉，後懸吊則是搭配雙槍式後避震。
多種混音色系及 POP 個性化配件系統Gogoro VIVA MIX 大量運用 100% 環保可回收 PP 材質，透過 Gogoro 獨家的調色技術、和耐刮的材質特性。此次 Gogoro VIVA MIX 有 Gogoro VIVA MIX Basic、Gogoro VIVA MIX Keyless 和 Gogoro VIVA MIX Belt 三款車型，Gogoro VIVA MIX Belt 提供「電音藍、雷鬼棕、放克紫、饒舌紅、合聲白、節奏灰」等六種時尚的色彩搭配，不同的色塊譜出不同的個性曲風，更首次搭配專屬的開關機音效。而 Gogoro VIVA MIX Keyless 有合聲白、節奏灰和現代藍調等三色；Gogoro VIVA Basic 則提供基本白一款。POP 個性化配件系統提供多款配件。Gogoro VIVA MIX 重點特色配件包含圓潤造型車前飾板、置物掛勾、置杯架、左 / 右側腳踏板飾蓋7等。
59,980 元起即刻擁有 Gogoro VIVA MIX「Gogoro 睿智選」同步登場Gogoro VIVA MIX Basic 定價 59,980 元，Gogoro VIVA MIX Keyless 為 63,980 元，Gogoro VIVA MIX Belt 則為 69,980 元。以台北市為例，淘汰二行程機車並新購 Gogoro VIVA MIX Basic，扣除政府補助後購車總金額最低只要 40,9808 元。同時，可享資費優惠首兩年每月最低 999 元（24 個月每期資費折扣 200 元，最高可享資費優惠 4,800 元），或配件折扣金 2,400 元二選一。另外，於指定期間內購買 Gogoro VIVA MIX 系列，可享早鳥限定禮免費升級鋁合金掛鉤（建議售價 690 元）。
此外，更提供以下多元套餐組合供消費者選擇：「睿智選」 A 套餐：全民 GO 電動！日付不到 30 元就能入手 Gogoro VIVA MIX即日起至 4/4，使用「全民 GO 電動 銅板入手專案」購買 Gogoro VIVA MIX 系列或其他 Smartscooter 智慧雙輪指定車款10，可享前三年最低月付 899 元，前三年屆滿可選擇尾款一次結清，或選擇以分期付款方案支付11。「睿智選」 B 套餐：全車系零元搶先 GO！攜永豐銀行全台首發 29 期零利率方案，頭款最後付12有別於常見的信用卡分期付款，使用永豐銀行信用卡購買 Gogoro 全車系，可享 6 成購車款項分成 28 期，以購買 Gogoro VIVA MIX Basic 為例，最低每月僅須支付 1,285 元；完成前 28 期付款後，第 29 期再一次付清 4 成的尾款13。申辦「零元搶先 GO 」信用卡分期方案的消費者，更加碼享受永豐銀行提供的最高 10 萬元信用貸貸，信貸申辦成功後再拿 2,000 元配件折扣金14。「睿智選」C 套餐：銀行一起 GO！十大銀行零利率，刷哪張都划算台灣十大銀行響應電動化浪潮，祭出 12 期分期零利率的購車好康，包含第一銀行、兆豐銀行、中國信託銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行15、玉山銀行、匯豐銀行、台新銀行、台北富邦銀行以及星展銀行。
Gogoro x 兆豐聯名卡 24 期 0 利率購車方案即日起至 2021 年 6 月 30日，搭配 Gogoro 兆豐聯名卡購買 Gogoro VIVA MIX 系列，即可享有 24 期 0 利率方案，同時以聯名卡支付 Gogoro Network® 電池服務資費，還可享 5% 16刷卡金回饋優惠；不僅如此，兆豐銀行更提供刷卡金 $1,000 元給準備購車的消費者作為首刷禮17。Gogoro VIVA MIX Belt 搭載的 FLO DRIVE™ 皮帶傳動系統，免換齒輪油、免清潔鍊條等，保養項目大幅減少，每次進廠只需快速檢查胎壓胎紋、煞車系統和皮帶張力等。Gogoro 也針對 Gogoro VIVA MIX 提供兩年原廠保固，自首次交車日起 24 個月新車不限里程保固服務，以及提供 24 小時道路救援服務18。同時，預約維修的平均等候日期已大幅降至 2.8 天19。全台 126 間原廠售後服務中心週日不打烊，隨到隨修。
隨變 MIX 拼好禮！來 Gogoro 門市玩 VIVA 拼圖拿限量賞車禮即日起至 5/2，全台六間 Gogoro VIVA MIX 主題門市限定，挑戰 POP 轉盤趣味問答、魔幻販賣機，有機會抽中安全帽等豐富好禮。包含內湖 CITYLINK、桃園藝文、新竹北大、台中中港、台南公園以及左營博愛門市。此外，即日起至 3/21，至全台門市賞車並填寫問卷，就能參加 VIVA 拼圖遊戲，完成並上傳 Facebook 或 Instagram，再享限量 Gogoro 品牌好禮，詳細活動辦法請參考官方網站：https://letsgogo.ro/3pwHXRO。備註：1. 省下 25% 力氣：與非配備省力中柱的 Gogoro 車型相較下，架起 Gogoro VIVA MIX 中柱所需的踩踏下壓力減少約 25%。2. 倒車輔助系統僅適用於 Keyless 規格及 Belt 規格。3. 歐司朗 OSRAM 為其所有人的商標。4. 聲壓下降 40%：測試情境為將中柱立起，油門手把空催，將麥克風對準於車輛側面馬達輸出軸之水平位置 50 cm 處，於儀表板時速 40 km/h 時，分別量測 Gogoro 2 Plus 和 Gogoro VIVA MIX Belt 之音量做比較。5. 詳見Gogoro官方網站之此產品詳細規格表 (https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/specs/?models=gogoro-viva-mix-belt )6. 100% 可回收：指此車款的5號塑料材質部分，在採用現行最新技術且不考量回收成本等條件限制的情況下，所可以達到的最佳回收利用比例，非指實際上回收執行情況。7. 置物掛勾為 Gogoro VIVA MIX 全車款標配 ; 置杯架、左/右側腳踏板飾蓋為 Gogoro VIVA Belt 標配。8. 本金額係以Gogoro VIVA MIX Basic之售價扣除淘汰二行程機車並新購電動機車時，經濟部工業局、環保署及台北市政府之補助後，試算所得之金額。實際政府補助方案之相關具體資格及限制，包括但不限於申請方式、期限、名額等條件，須依中央或各地方政府公告之內容為準。9. 資費優惠首兩年每月最低 $99：係以「自由省方案」 $299 方案扣除本活動資費優惠 $200 。10. 購買Gogoro S2 / S2 ABS / S3 / S3 ABS / Gogoro 2 Delight / Gogoro 2 Delight ABS車款，亦得享「銅板入手專案」之分期購車優惠方案，但不含早鳥限定購車優惠二選一優惠。11. 銅板入手專案」為指定第三方融資公司提供之階段式分期付款專案，該指定第三方融資公司保有核准與否之決定權。一次給付車款與分期付款將因分期計息而有價差，詳細貸款條件、利息及限制請洽指定第三方融資公司，詳見Gogoro官方網站之活動頁面說明（https://promotion.gogoro.com/tw/2021-coin-loan-installment/）。 12. 「睿智選」 B 套餐分期零利率優惠專案開始時間，將另行於Gogoro官網之本活動網頁公告。13. 最低每月僅須支付 $1,285 元：係以購買Gogoro VIVA MIX Basic車款（定價 $ 59,980元）並適用永豐銀行全台首發 29 期零利率方案為試算之前28期分期付款金額。14. $ 2000 配件折扣金將以非實體之電子方式提供，其使用方式及相關限制請洽各Gogoro門市。15. 合作金庫銀行之分期零利率優惠專案開始時間，將另行於Gogoro官網之本活動網頁公告。16. 5%刷卡金回饋優惠：本方案之優惠金額上限為電池服務資費 $1,199 騎到飽方案的 5%，信用卡用戶權益及相關細節以兆豐銀行官網公告為準。17. 首刷禮：兆豐銀行核卡後45日內，於Gogoro門市或是Gogoro網路商店累積消費滿 NT$50,000者，得享刷卡金NT$1,000 或 7-11 購物金 NT$1,000，首刷禮贈送辦法以兆豐銀行官網公告為準。18. 保固條款及相關限制詳見Gogoro官網公告。19. 大幅降至2.8 天：指依Gogoro調查與統計資料，2020年1月31日之全台服務中心之平均預約維修等候日期。