我是廣告 請繼續往下閱讀

火箭總管史通（Rafael Stone）已與聯盟半數球隊通過電話，但目前尚未有實質報價。雖然火箭擁有9枚首輪籤的雄厚資產，但在交易截止日前，他們的態度依然謹慎。

火箭對莫蘭特（Ja Morant）、保羅（Chris Paul）或崔楊（Trae Young）等潛在對象並不感興趣。同時，對於拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）或加蘭（Darius Garland）等大牌後衛，也因合約複雜性而傾向觀望。目前市場各隊有興趣的球員，多集中在伊森（Tari Eason）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與老將卡佩拉（Clint Capela）身上。