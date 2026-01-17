休士頓火箭隊近期陷入嚴峻的低潮，在昨日面對奧克拉荷馬雷霆的比賽中以91：111慘敗，排名滑落至西區第六。這場失利不僅暴露了火箭進攻端的混亂，主帥烏度卡（Ime Udoka）在場邊罕見失控飆罵新秀謝波德（Reed Sheppard），更揭露了火箭休息室正處於緊繃的臨界點。根據知名記者Kelly Iko報導，火箭總管史通（Rafael Stone）已與聯盟半數球隊通過電話，但目前尚未有實質報價。雖然火箭擁有9枚首輪籤的雄厚資產，但在交易截止日前，他們至今的態度依然很謹慎。
防守漏人引爆怒火！烏度卡衝場內飆罵謝波德
比賽進入第四節初段，雷霆在短短60秒內連續轟進三記外線，拉開分差。火箭教頭烏度卡因不滿球隊防守端溝通失誤，竟憤而衝進場內，直接對著2024年探花郎謝潑德破口大罵，並一路「唸」回板凳席。
這詩空的一幕失控剛好反映了烏度卡的焦慮。火箭從12月初的15勝5敗，至今18場比賽僅拿8勝10敗，防守效率掉出前十，進攻端更在20262年後慘跌至全聯盟第28名。
KD、申根遭瘋狂夾擊！火箭「缺乏大腦」弊病顯露
儘管陣中坐擁杜蘭特（Kevin Durant）與申根（Alperen Şengün）兩位全明星候選人，火箭的進攻卻顯得僵化且低效。雷霆此役祭出包夾戰略，讓杜蘭特全場23投僅拿19分，申根也在對手強悍身體對抗下僅得14分。
數據顯示，自12月5日以來，火箭的投籃命中率排在聯盟第22、助攻次數墊底。范弗利特（Fred VanVleet）因ACL傷勢缺陣的情況下，火箭極度缺乏一名場上的指揮官。烏度卡近期寧可起用雙向合約後衛JD Davison，也逐漸減少對謝潑德的信任。
交易市場按兵不動？總管忙線中卻「不追大咖」
根據知名記者Kelly Iko報導，火箭總管史通（Rafael Stone）已與聯盟半數球隊通過電話，但目前尚未有實質報價。雖然火箭擁有9枚首輪籤的雄厚資產，但在交易截止日前，他們的態度依然謹慎。
消息指出，火箭對莫蘭特（Ja Morant）、保羅（Chris Paul）或崔楊（Trae Young）等潛在對象並不感興趣。同時，對於拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）或加蘭（Darius Garland）等大牌後衛，也因合約複雜性而傾向觀望。目前市場各隊有興趣的球員，多集中在伊森（Tari Eason）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與老將卡佩拉（Clint Capela）身上。
關鍵十天！火箭是否交出首輪籤補強成謎
火箭目前受限於薪資硬上限（Hard-capped），交易空間小，但內部消息指出，若能換回真正提升戰力的即戰力，球團不排除動用從太陽、籃網或獨行俠手中掌控的首輪籤。
隨著排名不斷向附加賽區沉淪，火箭原本「以不變應萬變」的立場正受到嚴峻考驗。若無法解決目前沉悶且失誤頻傳的進攻問題，休士頓高層恐被迫在未來10天內做出重磅異動，以搶救這個一度充滿希望的賽季。
消息來源：Kelly Iko報導
我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽進入第四節初段，雷霆在短短60秒內連續轟進三記外線，拉開分差。火箭教頭烏度卡因不滿球隊防守端溝通失誤，竟憤而衝進場內，直接對著2024年探花郎謝潑德破口大罵，並一路「唸」回板凳席。
這詩空的一幕失控剛好反映了烏度卡的焦慮。火箭從12月初的15勝5敗，至今18場比賽僅拿8勝10敗，防守效率掉出前十，進攻端更在20262年後慘跌至全聯盟第28名。
KD、申根遭瘋狂夾擊！火箭「缺乏大腦」弊病顯露
儘管陣中坐擁杜蘭特（Kevin Durant）與申根（Alperen Şengün）兩位全明星候選人，火箭的進攻卻顯得僵化且低效。雷霆此役祭出包夾戰略，讓杜蘭特全場23投僅拿19分，申根也在對手強悍身體對抗下僅得14分。
數據顯示，自12月5日以來，火箭的投籃命中率排在聯盟第22、助攻次數墊底。范弗利特（Fred VanVleet）因ACL傷勢缺陣的情況下，火箭極度缺乏一名場上的指揮官。烏度卡近期寧可起用雙向合約後衛JD Davison，也逐漸減少對謝潑德的信任。
交易市場按兵不動？總管忙線中卻「不追大咖」
根據知名記者Kelly Iko報導，火箭總管史通（Rafael Stone）已與聯盟半數球隊通過電話，但目前尚未有實質報價。雖然火箭擁有9枚首輪籤的雄厚資產，但在交易截止日前，他們的態度依然謹慎。
消息指出，火箭對莫蘭特（Ja Morant）、保羅（Chris Paul）或崔楊（Trae Young）等潛在對象並不感興趣。同時，對於拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）或加蘭（Darius Garland）等大牌後衛，也因合約複雜性而傾向觀望。目前市場各隊有興趣的球員，多集中在伊森（Tari Eason）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與老將卡佩拉（Clint Capela）身上。
關鍵十天！火箭是否交出首輪籤補強成謎
火箭目前受限於薪資硬上限（Hard-capped），交易空間小，但內部消息指出，若能換回真正提升戰力的即戰力，球團不排除動用從太陽、籃網或獨行俠手中掌控的首輪籤。
隨著排名不斷向附加賽區沉淪，火箭原本「以不變應萬變」的立場正受到嚴峻考驗。若無法解決目前沉悶且失誤頻傳的進攻問題，休士頓高層恐被迫在未來10天內做出重磅異動，以搶救這個一度充滿希望的賽季。
消息來源：Kelly Iko報導